彰北運動中心超大顆虎頭蜂巢　勇消深夜搏命水攻

記者唐詠絮／彰化報導

辛苦的消防打火兄弟，也要登高捕虎頭蜂窩！近日出現在6樓高的「彰北運動中心」招牌上的超大虎頭蜂窩，深怕被叮咬引起民眾恐慌，彰化東區消防分隊聽到民眾的心聲，為了白天運動的人士及周邊用路人的生命安全，17日利用深夜用強力水柱噴擊，將蜂窩沖毀掉，請民眾放心。

▲彰北國民運動中心招牌築1顆虎頭蜂巢。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事）

彰化縣消防局第一大隊彰化東區分隊指出，於17日22時23分接獲救災救護指揮科派遣，前往彰北運動中心執行捕蜂任務，出動消防車1輛、消防人員3名攜帶捕蜂相關裝備前往。

東區消防分隊長白湧文與2名消防人員李昱緯、陳慶錡到達現場執行，前往察看後，發現彰化市彰北國民運動中心的招牌「彰」字有顆大虎頭蜂巢，研判應該有上百隻虎頭蜂棲息，高逾6樓，經與業者討論後，選擇以水攻及殺蟲劑方式，順利將虎頭蜂窩清除完成任務。





▲消防人員用水柱將虎頭蜂巢沖毀。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外為避免在射水去除蜂窩時，防止虎頭蜂蜇傷消防人員，全員穿著捕蜂衣；現場亦有分局員警到場協助交通管制，避免民眾靠近遭虎頭蜂螫傷。

彰化縣消防局第一大隊大隊長劉錫垣表示：民眾若發現外觀有虎皮般的紋路蜂巢時應特別小心，因為虎頭蜂攻擊力強對人命有一定的威脅性，因此呼籲民眾當發現蜂巢時，切勿貿然自行處理以免發生危險，應迅速撥打119向消防局報案，由消防人員前去處理以確保安全。

►腦公！你不可以賴帳喔

【其他新聞】

►「聞你的味道上癮了」已婚男帶人妻車震上摩鐵 正宮早就藏錄音筆

►嚇人! 超大顆虎頭蜂巢 築在彰北國民運動中心「招牌」