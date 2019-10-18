「高薪、快速賺錢」誘拐少女性交易　3惡男遭檢舉曝光

▲桃園市劉姓、蔡姓與嚴姓男子誘拐4名少女全套性交易，因遭檢舉而曝光。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓等3名男子於今年3月起以「高薪、快速賺錢」為由，誘拐4名17歲少女從事全套性交易，以每次2千元至4千元不等代價招攬男客，分別在桃園、台北各汽車旅館從事賣淫，因遭檢舉3人專挑17歲等幼齒少女賣淫，警方根據線報將3人逮捕到案，檢方18日偵結，將劉男等3人依圖利使人為性交或猥褻罪及兒童少年性剝削防制條例等罪嫌提起公訴。

檢方調查，同為31歲的劉姓與蔡姓男子與33歲嚴姓男子於今年3月起在打出「高薪、快速賺錢」為由，引誘綽號「小胖妹」、「寶兒」少女到他們位於龜山區的租屋處同住，誘拐2女從事全套性交易，並提供吃住與零用錢，2女同意後，由劉男、蔡男負責聯絡男客，輪流騎機車將2女分送到桃園市各地汽車旅館與男客進行包括洗澡等全套性交易。

劉男等3人自組賣淫集團後，生意越做越大，今年4月間還與台北市化名「佳臻」賣淫業者配合，帶走對方旗下2名少女加入性交易，每人平均交易次數多達廿餘次，其中「佳臻」旗下2名少女後來表達不想再從事性交易的意願後，還被劉要求繳還3000元的食宿費用。

由於劉男賣淫集團專挑幼齒少女賣淫遭檢舉，蘆竹警分局根據線報在桃園、台南分別拘提劉男等3人到案，劉男等3人在偵訊時坦承經營賣淫集團，檢方則以3人犯行明確，偵結依圖利使人為性交或猥褻罪及兒童少年性剝削防制條例等罪嫌提起公訴。

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