高雄人也不知道！　一心路到十全路誰命名？黃碧端揭秘：小科員林金枝

空拍大高雄各景點。(圖／翻攝高雄市政府都發局網站)

記者吳奕靖／高雄報導

一談起高雄市的街道，大家都會背一心、二聖…到十全，不過就連高雄當地人可能也不知道路名是怎麼來的，前教育部次長黃碧端就在自己臉書寫下由來，原來是民國34年的時候，任職高雄市政府民政局一名小科員林金枝。

▲前教育部政務次長黃碧端在臉書寫下高雄市十大路名的命名由來 。（圖／翻攝黃碧端老師臉書）

黃碧端說她自己曾經在高雄做演講，當時她詢問底下的老高雄人們知不知道，高雄市十條大路名稱的由來，但次卻沒有人知道，所以她覺得自己應該寫出來表彰這位當初的命名者，也讓歷史不可被淹沒。黃碧端於是在自己臉書寫下歷史：「高雄原來的街道用的是日人的「町」、「目」等名稱，民國34 年日本戰敗台灣光復，連謀先生為首任高雄市長，著手改編命名。最主要的十條幹道於是分別有了一心、二聖、三多、四維、五福、六合、七賢、八德、九如、十全這樣又文雅又合邏輯 的路名（美國城市多用一街、二街....，雖有邏輯不見文化）」。

而取名的是當時高雄市政府民政局一個名叫林金枝的小科員！黃碧端也寫下自己跟這位林金枝的認識過程：「1980年代我在高雄中山大學任教時，這位當年的小伙子已是近六十歲的藹然長者，正擔任民政局長。他親口告訴我，光復時他剛從泉州來台，只有二十啷噹歲，上面交給他想路名的任務，他苦思的結果便是端出這十個有典故，有意義，又好記好辨識的路名，提出來得到上司認可，沿用至今」。

▲前教育部政務次長黃碧端在臉書寫下高雄市十大路名的命名由來，友人回應 。（圖／翻攝黃碧端老師臉書）

在黃碧端的這篇貼文當中，她也特別標註有看到一名友人 Tammy Tan 在臉書上稱道這十個路名，所以才讓她自己覺得還真該寫出來，而這名 Tammy Tan 也隨即在這篇文章底下留言，清楚說明自己在臉書轉載的文章原文內容，關於高雄市十條大路的命名意義。

關於黃碧端簡歷

筆名山間行草是台灣英美文學研究者、散文作家、報紙時事評論與書評作家，藝術行政與教育工作者。曾擔任過國家兩廳院副主任、教育部高教司司長、國立台南藝術大學校長、行政院文化建設委員會主任委員兼行政法人國立中正文化中心董事、中華民國教育部政務次長。