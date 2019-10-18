美國務院發函500大企業強化對台貿易　涉外人士：也將鼓勵各州地方政府

▲美國國務院、商務部及農業部在本月初致函美國500大企業，強調美台關係緊密，並鼓勵他們強化與台灣的貿易、投資關係。（圖／路透社）



記者陶本和／台北報導

美國再次出手挺台，美國國務院、商務部及農業部在本月初致函美國500大企業，強調美台關係緊密，並鼓勵他們強化與台灣的貿易、投資關係。對此，涉外人士表示，美國聯邦政府也將加碼，致函給美國各州及地方政府，支持強化與台灣的貿易、教育、投資及觀光合作。

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）、美國商務部主管全球市場的代理助理部長史宜恩（Ian Steff）及美國農業部海外服務署署長艾斯里（Ken Isley）共同簽署了一份文件，致函給美國500大企業，鼓勵他們強化跟台灣的貿易、投資關係。

信函提到，台灣是美國第11大貿易夥伴及第9大農業出口地，來自台灣之旅客享有免簽待遇，同時台灣也是美國第7大留學生來源地，美方盼持續深化與台灣之經濟與文化關係，並深信雙方經貿互動甚為關鍵。

信函並稱，台灣在國際貿易體制中扮演關鍵角色，美國各州及企業數十年來也與台灣塑造蓬勃往來關係，美國政府不會命令私人企業以特定方式標示台灣，同時也曾公開強調美國政府立場，即是沒有任何政府應將政治標準強加於企業提供其客戶之資訊。

涉外人士指出，此函是美國政府首次發函各大企業鼓勵其提升與台關係，彰顯美國政府認真看待大陸對國際企業之全面性施壓，並願透過具體方式回應。據了解，美國聯邦政府也將致函美國各州及地方政府，支持強化與台灣的貿易、教育、投資及觀光合作。

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