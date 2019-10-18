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機師喝茫攔女騎士「壓在地上打」　60萬和解判緩刑罰繳5萬

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▲▼華航副機師樓思強。（圖／記者羅志華攝）

▲華航副機師樓思強（藍衣），因酒醉鬧事遭華航停職，於9月20日出庭時承認所有犯行，表示已與受害人和解，北院10/18判樓男拘役59日，緩刑2年。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

台北市樓姓男子畢業於台大財金系、又考上機師月入20萬，堪稱「人生勝利組」，卻因酒醉鬧事蒙上汙點。樓男任機師約4年，好不容易熬上華航副機師，卻在2019年7月間與女友吵架灌醉自己後，於公館商圈發酒瘋，不但破壞安全島上反光柱，甚至還攔下路過女騎士，把她壓在地上痛打洩憤；無辜遭毆的女騎士尖叫哭喊引起警察注意，樓男9月20日出庭時，承認所有罪刑，並表示已與受害人和解，請求緩刑；北院10月18日依強制罪，判樓男拘役59日，緩刑2年，判決後1年內向國庫繳5萬元罰金。

樓男遭檢方依強制、傷害等罪起訴，今日出庭時不但眼神飄忽，手也不時上下擺動顯得有些緊張，他表示，得知受害女騎士聯絡方式後，已與對方60萬元和解並取得原諒，希望法官能給他一次機會。但檢察官認為，縱使被害人同意緩刑，仍應附加適度條件作為懲戒，要求樓男捐款5萬元做公益。樓男為求緩刑，於庭上相當配合，不僅坦承所有犯行，對法官、檢察官的要求也照單全收。

華航因本案目前將樓男停職，要依判決結果再決定後續懲處，而法官閱卷時，發現樓男先前就有酒駕紀錄，此次又因酒醉鬧事挨告，不禁語重心長地勸道，「機師是很重要的工作，希望你（樓男）對酒可以更加謹慎」。北院考量樓男已與受害人和解，且承認所有犯行，判拘役59日，緩刑2年，並依檢察官要求，罰他於判決後1年內向國庫繳罰金5萬元。

我沒有遲到，是時間遲到了！


 


 

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