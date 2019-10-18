日本青少年自殺數創30年新高　校園霸凌案一年多達54萬件

▲日本青少年自殺率高。（圖／示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者周依儒／綜合報導

日本文部科學省近日公佈一組數據，去年國內中小學生的自殺人數一共高達332人，是1988年以來青少年自殺率最高的一年。過去的15年來，即使日本的自殺人數有逐漸下降的趨勢，但青少年的自殺率卻遲遲沒有降下來，且以高中生居多，更嚴重的是，有6成的自殺原因都不明。

數據顯示，在去年自殺的332人中，有5名小學生、100名中學生和227名高中生。然而自殺的主要原因有41人是家庭因素、30人被父母責罵、28人擔心前途和9人被霸凌，剩下多達194名則是在自殺前沒有留下遺書，或是因學校蓄意隱瞞、疏忽調查而導致無法找出原因。

▲日本青少年自殺率高。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文部科學省的官員松林浩一也表示，「自殺的學生人數一直高居不下，令人非常擔憂，應該要好好處理。」另外，他們也坦言，防止青少年自殺的困難度很高，但當局一定會採取措施來更進一步偵查出自殺高危險群的學童。

另外，文部科學省在17日進行的學校調查顯示，在去年校園內通報的欺凌事件就多達54萬件，數字驚人，創下了歷史新高，而這也表示了校院內霸凌的情況非常嚴重。因為案件眾多，日本青少年自殺日期的高峰也落在每年的開學日9月1日。

根據WHO的資料顯示，亞洲內只有南韓的的自殺率高於日本，因為南韓國內的工作壓力高加上心理問題研普遍嚴重，導致每10萬名韓國人中就有27人自殺。而許多人也選擇在首爾市漢江的麻浦大橋上結束生命，因此現在麻浦大橋上多了許多溫暖的問候語和許多防止自殺的裝置，希望能盡力挽回每一條可貴的生命。

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