阿桑逛全聯！門口脫髒鞋「乾淨一顆心」畫面超衝擊　網惦惦：很少見了

▲阿桑把鞋子放在店外！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

多一分尊重，少一分抱怨，也不再有奧客！一名女網友透露，一名阿桑剛從田裡回來，恰巧想去超市買東西，礙於雨鞋都是泥沙，她趕緊脫掉鞋子後，雙腳才踏進店面裡消費。照片曝光後，引發一大票網友讚爆，也不禁反思「嫌髒的人才髒吧～自命清高的人～最噁心！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》揪心表示，昨（17）日經過全聯時，直擊一名阿桑穿著沾滿泥濘的雨鞋，她似乎剛從田裡忙完，要去超市採買用品，怎料，下一幕畫面讓原PO好震撼。

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只見阿桑站在門口，緩緩脫下鞋子，接著放放在自動門一旁，所幸她有穿襪子，腳掌並非直接接觸冰冷地板，讓原PO鼻頭一陣酸，有感而發「之前常看到有人會嫌棄做工務農的人身上髒，有沒有想過自己的心是不是更髒？」

頗有衝擊力的畫面，掀起大批網友狂刷一排讚，「心髒的人最髒」、「謝謝阿桑的體貼」、「現在遇到這樣的人還蠻少，有些就在門口外把沙土弄掉才會進去」、「 這種心態高潔無比」、「工作不分階級，認真生活態度決定一切」、「鞋子雖然不乾淨，但心卻是美美的」、「這是有禮貌，跟髒不髒沒關係，如果妳以為花錢是大爺，你比較有問題」。

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▲網友慚愧了！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

不少網友則分享類似經驗，「我也是做工程的常常都要穿雨鞋踩泥巴，但我進超商都會脫雨鞋，店員就會跟我說穿進來沒關係！我就回店員說，你們的工作量就很多了，地板我不想把你們弄髒，不想讓你們店員為了我而掃地板」、「以前做大理石工程下班時，去全聯買菜買肉要回家煮火鍋給女友吃，在挑菜的時候旁邊有一位婦人，我怕整天工作流汗又髒兮兮的，退到旁邊讓他先選，結果還被他唸一句髒死了，這件事到現在四年還是記憶深刻」。

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