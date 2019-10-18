5條歷史走讀、5班藍皮火車行動書店！重量級作家登場屏東南國漫讀節



▲2019南國漫讀節「大武山劇場」宣傳片，以族語朗讀讓阿淥．達魯拉雅治「晨光」超有意境。（影／南國漫讀節提供）

記者林育綾／綜合報導

屏東近來文化能量大爆發！除了盛大舉行全國古蹟日、2019台灣設計展，最大閱讀盛會「南國漫讀節」也即將登場！三大主軸包括「大武山劇場」、5條「歷史走讀路線」、5班「藍皮火車打造行動書店」，10月25日以走讀拉開序幕，11月8日至11日重頭戲，還邀請日本的川本三郎、旅居香港多年的文學明星鍾曉陽、《用九柑仔店》阮光民等，數十位重量級作家，將與讀者面對面！



▲「2019南國漫讀節」將在屏東登場，琉璃吊橋為其中一個走讀路線。（圖／青鳥提供，下同）



▲2019南國漫讀節將在勝利新村（勝利星村）搭起一座舞台。（圖／記者林育綾攝）

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2019南國漫讀節在11月8日至11日間，將在全台最大、最完整的日式宿舍群「勝利新村」（勝利星村），憑空搭起一座舞台，匯集8月剛修復好的屏東演武場（日本時代武德殿）、9月剛開幕的張曉風舊居永勝5號、成立將滿一年的南國青鳥書店（位於孫立人將軍行館），共同以屏東土地為歷史劇場，將發生在此地的重要事件，展望重現後的未來，以新的期待傳承過往文學作品，用閱讀連結「南方選物市集」與「藍皮火車行動書車」，並邀請重量級文化人在台上展演。

▲▼南國漫讀節將以5班藍皮火車，打造「列車上的書店」。（圖／周佳諭攝／青鳥制作提供）

由於屏東擁有深厚歷史、豐沛的自然環境，更是目前全台最大規模「活的歷史現場」，多虧屏東縣長潘孟安十分重視歷史文化，上任以來推行許多相關計畫，他也說「屏東是一個品牌。我屏東，我驕傲！」此次2019南國漫讀節，邀請青鳥文化制作統籌，鍾永豐、張鐵志協助參與規劃，卑南族建和部落的青年作家馬翊航策展。

▲▼ 「2019南國漫讀節」講座也包括許多歷史場域，例如：屏東演武場（日本時代武德殿）、南國青鳥書店（孫立人將軍行館）。（圖／青鳥制作提供）

取師世界各地以自然為主題享譽國際的閱讀節，例如2014年起的日本長野、18世紀起的德國萊比錫、1977年起的英國威爾斯海依小鎮，均從自然出發，以閱讀品牌聞名，而「南國漫讀節」首屆也將以「大武山劇場」作為主題，鍾永豐說，「如果要有一個詞彙代表屏東，那一定非大武山莫屬！」海拔3092公尺的大武山，是他心目中的聖山，屆時他也將與林生祥一同出場，朗讀與大武山相關作品。

▲▼最夯作品《用九柑仔店》漫畫家阮光民，還有以《停車暫借問》驚動文壇的作家鍾曉陽，都將齊聚屏東。（上圖／遠流出版提供；下圖／新經典文化提供）

此次也邀請兩岸三地重要文化人、作家，包括來自日本的川本三郎，帶著新書《川本三郎的日本小鎮紀行》在屏東發表；旅居香港多年的文學明星鍾曉陽，將分享經典作品《停車暫借問》；台灣的詹宏志將以「火車旅行上的閱讀」，呼應《旅行與讀書》；作家李明璁、漫畫家阮光民一起分享最夯作品《用九柑仔店》；新生代詩人許含光的《齒與骨》、林達陽和屏東在地文化人張曉風、巴代、古庭維，與擁有歷史記憶的蕭菊貞、藍祖蔚、郭漢辰與傅怡禎等人，都將齊聚屏東，與讀者面對面。



▲ 「2019南國漫讀節」將在屏東登場。（圖／青鳥提供）

屏東有多元族群，是整個台灣的縮影，又是台灣歷史的起點，而這裡的山海則是孕育文學的搖籃，舉辦以自然閱讀為主軸的文學盛宴再合適不過，策展團隊也提到，「這是只有屏東能做的，台灣沒有一個縣市能向屏東具備這麼多可能性。」期待透過南國漫讀節，讓大家感受到「閱讀」在每個人心中的美好，「我們這一代，要用漫讀節，用大武山，把屏東感找回來！」

2019南國漫讀節

日期：11月8日至11日

主場地：屏東勝利星村

講座位置：演武場、永勝5號、南國青鳥

更多資訊可查閱臉書：南國漫讀節 Reading Festival in Pingtung

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