流浪漢包紗布當街指揮交通　「又是你」警開單他才驚醒

記者李忠憲／台中報導

行為怪異的吳姓男子，在北區當地已是頭痛人物，16日竟頭包紗布，在十字路口指揮交通。警方到場告誡並依法開單，命他趕快離開以免影響行車安全，才結束這場鬧劇。

▲男子當街指揮交通，遭民眾錄下報警。（圖／翻攝爆料公社二社）

第二警分局文正派出所16日上午9時接獲民眾報案，有一名中年男子於在北區崇德路及錦中街口，站在路中央手舞足蹈，疑似在指揮交通，影響車輛動線及安全。員警立刻趕往現場，找到該名吳姓男子，命他移動到路邊。

▲▼員警到場命男子到路邊，並告誡開單。（圖／記者李忠憲翻攝）

「又是你喔！」原來50多歲的吳姓男子是名流浪漢，已是當地頭痛人物，除了頭戴臉盆赤裸上身在街上行走，走在路上也不按牌理出牌，一下走這一下走那，甚至員警上前詢問他是哪裡不舒服，他只說心臟，然後就裝暈倒下去。

警員當面告誡他，一般民眾依法不能在街上指揮交通，但頭包紗布的吳男卻不以為意，繼續做指揮狀。警員立刻告知他，要依法開罰單，他終於聽懂，直呼不要開啦，但警察仍依法告發，見他頭受傷，並勸他趕快去醫院。

文正派出所表示，吳姓民眾以手勢疑似在路口指揮車輛，已違反《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第11款，最高可罰2400元。警方當下開單後，也告誡及勸導其離去，以避免影響行車順暢。

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