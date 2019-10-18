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安泰病安週　醫病溝通視角「攏大聲」…搭起溝通橋樑　

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▲屏東縣東港安泰醫院鼓勵病人建立正確就醫觀念，推出「病安週」活動，減少醫病間的溝通不良。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港安泰醫院鼓勵病人建立正確就醫觀念，推出「病安週」活動，減少醫病間的溝通不良。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港安泰醫院鼓勵病人建立正確就醫觀念，推出「病安週」活動，鼓勵病人主動提問與反應自己或家人的特殊狀況，共同推廣問清楚、講明白，減少醫病間的溝通不良。

▲屏東縣東港安泰醫院鼓勵病人建立正確就醫觀念，推出「病安週」活動，減少醫病間的溝通不良。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼醫病週宣導不抽菸、抽獎。

▲屏東縣東港安泰醫院鼓勵病人建立正確就醫觀念，推出「病安週」活動，減少醫病間的溝通不良。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

衛生福利部在今年病人安全週推動的主題重點為「醫病溝通」，以病人安全我會「應」為活動主軸，積極鼓勵民眾響應病安週活動。

東港安泰醫院於13至19日規畫病安週，由蘇主榮執行長和蔡宗昌總院長帶領現場醫療團隊及民眾一起填寫「蘋果響應卡」，透過「首長宣誓」、「互動式主題遊戲」、「響應抽好禮」等互動進行推廣。

醫病溝通視角「攏（龍）大聲)」為鼓勵民眾就醫時能夠勇於主動提問，在「醫病溝通小劇場」中將看診情境在地化，並透過小劇場教導民眾正確的就醫觀念，讓醫師充份得到病人訊息，做正確診斷及病人獲得正確治療，與醫療人員搭起良好的溝通橋樑，共同積極照顧自己的健康。

活動另邀請到院前救護中心志工講師賴玉麟教官，教導民眾正確急救觀念；設置了「就醫大聲問」、「藥～與您響應」、「家庭醫學科-戒菸門診」、「戒檳有我不困難」等攤位，及互動式主題遊戲，把衛教概念融入遊戲中，現場氣氛很熱絡。

蔡宗昌總院長表示，近年來醫策會重點推動「醫病共享決策」，主要鼓勵病人主動反應自己或家人的特殊狀況，透過病人家屬共同參與、共享醫療資源、建立雙方共識，可有效減少溝通不良，更增進民眾及醫院間緊密關係。

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