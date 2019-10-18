蔡壁如爆郭台銘曾自提可列不分區第8名　柯文哲樂觀：他願意的話很好

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘持續保持結盟合作的態勢，20日儘管兩人無法在高雄同台，但市府顧問蔡壁如仍將帶著民眾黨高雄區的立委參選人，出席郭台銘感恩會活動。蔡壁如18日上午透露，郭台銘曾提過可以排民眾黨不分區第8或第10名，但「不勉強」。對此，柯文哲也表示，「如果他願意的話是很好，他現在不是說他無黨一身輕嗎？我不曉得」。

蔡壁如在接受媒體專訪時表示，民眾黨區域立委提名預計有第三波，希望民眾黨在國會席次、加上合作對象可以拿下10到15席。柯文哲上午也坦言，區域立委的布局起步晚、會比較辛苦一點，絕大多數區域立委布局都超過一年。

談到民眾黨此次選舉的結果。柯文哲18日受訪時強調，台灣的選舉太難預測，所以只能說盡力，「要預期多少，有時候只是喊給自己人聽的，也不是你想幾席就幾席」。

▲柯文哲出席《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會。（圖／記者徐斌慎攝）

對於出席國台銘在高雄的感恩會活動，柯文哲說，20日剛好在台南有簽書會，一個月前就已經排好了，郭董太慢通知，所以就由蔡壁如代表，帶高雄區提名的立委候選人去參加他們的場子。

至於蔡壁如說很多民眾焦慮柯文哲不選總統，柯文哲無奈表示，焦慮的很多，從他媽媽開始都有。不過還是這樣，台灣討厭藍討厭綠的確是一個很大的板塊，事實的確是這樣，「但老實講，選總統也不是跟選里長一樣，FB寫一寫或走一走，太龐大的選舉不是那麼容易」。

有媒體追問是否擔心子弟兵在藍綠夾殺下被邊緣化，柯文哲則表示，終究有推總統候選人還是比較會吸引注意、佔據版面。他坦言，明年投票率一定很低，這樣的狀態下反而不利小黨跟第三勢力，因為會去投的大概都是死忠來綠支持者，在中間的大概都想說投票意願很低。