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韓國瑜取消訪美　韓陣營：擔心外交系統搞小動作

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▲▼AIT主席莫健大使拜會韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

▲AIT主席莫健大使拜會韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜10月15日正式請假，展開競選2020總統的傾聽之旅，準備從屏東出發一路北上。原預計11月訪美，但韓國瑜與美國在台協會（AIT）主席莫健18日上午會面時，已親自告知美方取消訪問。韓陣營人士表示，主要是因為國內行程太滿，也擔心蔡政府的外交系統會搞小動作，因此取消訪美。

據了解，原本韓團隊規劃三個方案，《方案一》的計畫是去程赴東岸的華盛頓、紐約，回程停留在有大量僑胞聚集的休士頓，最後到西岸的洛杉磯和舊金山。《方案二》考量韓國瑜4月份已經以市長身份走訪洛杉磯和舊金山，這兩個城市就不再前往。《方案三》則是最精簡的行程，主要規劃訪問的地點有兩處，一為華盛頓，另一為紐約，整個訪美行程會壓縮在7天內，韓國瑜就會回台繼續全力拚大選。

不過，韓陣營經評估後決定取消訪美行程。幕僚認為，韓國瑜請假後回歸「國政對決」才有機會拉抬民調，不必要再花時間到美國走一趟，況且韓國瑜日前受限於高雄市長身份，鮮少有機會到外縣市，「剩下兩個多月拚都不見得拚得贏。」

韓陣營人士表示，主要是因為國內行程太滿，也擔心蔡政府的外交系統會搞小動作，因此取消訪美，後續將安排妻子李佳芬「代打」訪美拜訪僑胞，韓國瑜本人也會持續美方保持密切互動聯繫，並透過舉行國際記者會等方式，對美方及外界闡述他對於美中台關係的立場。

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