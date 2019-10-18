蘇貞昌狂嗆韓國瑜　韓辦：閣揆變蔡英文競選總部發言人

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜展開競選2020總統的傾聽之旅，也開始針貶蔡政府執政缺失，批評高鐵南移屏東政策是「盲腸線」，遭行政院長蘇貞昌揶揄別把屏東當盲腸。韓國瑜競選辦公室18日再反批，蘇貞昌讓人感覺好像不是行政院長，比較像是民進黨總統參選人蔡英文競選總部發言人。

韓辦發言人葉元之18日上午受訪批評，蘇貞昌才是講話最尖酸刻薄的人，還騙過神明，2010年為了跟蔡英文競爭民進黨總統候選人提名，到台北保安宮發誓，為了民主典範不選第三次新北市長，結果去年仍然選了第三次，欺騙神明。

葉元之諷刺，蘇貞昌視金錢如糞土，在家裡掉180萬也不敢報案，所以現在也把人民納稅錢不當錢看，到處大撒幣，就是因為蘇貞昌信口開河，才讓行政院施政亂七八糟，他呼籲蘇貞昌該趕快回到正軌，不要一直搞選舉，這才是國家人民之福。

葉元之批評，蘇貞昌現在格調真的很差，讓人感覺好像不是行政院長，只是蔡英文競選總部的發言人，只會罵韓國瑜，但提不出一個讓人信服政策。

至於韓國瑜下午銷假回高雄市府，會見美國在台協會主席莫健，是否與訪美有關？葉元之說，韓國瑜說過有高雄若有重大市政，會銷假上班，這次會面就是單純市政行程，但詳情要問市府，訪美行程目前還在評估，一旦確定會馬上跟大家報告。