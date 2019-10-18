影／韓假返校日！跟AIT主席見面帶國政團隊　媒體質疑：蘇起在場身份？

▲▼AIT主席莫健大使拜會韓國瑜，蘇起也在場。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜銷假半天回到高雄市政府跟AIT主席莫健會面，在場的有前國安會前秘書長蘇起，而蘇起也是韓國瑜競選國政團隊當中的一員，有媒體質疑蘇起在場的身份是什麼，高雄市政府表示：「蘇起是以專家學者的身分陪同拜會」。

韓國瑜跟莫健的見面是在高雄市政府裡頭，而蘇起也出現在現場，就在韓國瑜還沒到場之前，蘇起就坐在副市長葉匡時的旁邊，兩個人還有說有笑，就在莫健抵達的時候，蘇起也上前打招呼，同時開放給媒體採訪的十分鐘當中，主持人一開始還特別介紹了有蘇起到場，不過這也讓媒體質疑蘇起是用什麼樣的身份在場，高雄市政府表示「蘇起是以專家學者的身份陪同拜會」。

▲▼AIT主席莫健大使拜會韓國瑜，蘇起也在場。（圖／記者洪正達攝）

也難過媒體會質疑，因為蘇起除了擔任過國安會前秘書長，現在也是韓國瑜競選總部國政顧問團當中負責外交及兩岸政策論述，對於韓國瑜訪美行程，蘇起在當中也扮演了重要角色，不過據了解，韓國瑜是否要訪美在競選團隊中還沒一個答案，其中蘇起是採取反對，因為韓國瑜若是準備不足甚至是拜會的層級不夠高，對選情來說都是一大扣分，所以不如顧好國內選舉。所以這次他陪同韓國瑜出現AIT主席的拜會，不排除是親自了解美方目前對於韓國瑜訪美的細節以及立場。

▲▼蘇起也是韓國瑜競選國政顧問團成員之一。（圖／記者洪正達攝）