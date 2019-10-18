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19歲少女暴斃「一屍兩命」！男友曝結婚計畫：前幾天才驗出懷孕

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記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

19歲的廖姓少女約在4個月前前往苗栗與楊姓男友同居，不料15日中午卻離奇在楊男住處暴斃，且四肢還有新舊瘀傷；廖女養父對於這一噩耗無法接受，懷疑是楊男毆打女兒致死。楊男供稱，自己對於女友的死也很難過，日前女友透過驗孕棒得知懷孕，本想準備公證結婚，不料15日中午卻發現女友躺在床上沒有心跳，儘管立即送醫但仍是回天乏術。

▲雲林19歲少女奔苗栗「投靠男友」！四肢瘀青離奇亡　父淚求真相。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲少女前往苗栗與男友同居，不料卻離奇暴斃。（圖／記者黃孟珍翻攝）

廖父哀痛地表示，養女從小個性較較為叛逆，日前透過網友與楊男結識，並交往成為男女朋友；原本廖女在高中畢業後選擇不繼續升學，前往台北與姑姑學習美髮，但卻因做不慣，約在4個月前決定離職，並到苗栗投靠男友，2人展開同居生活。

▲雲林19歲少女奔苗栗「投靠男友」！四肢瘀青離奇亡　父淚求真相。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲養父透露，廖女從小性格就較為叛逆。（圖／記者黃孟珍翻攝）

楊男向警方供稱，前幾日女友曾反映腹痛、頭暈，10月初還帶著她到婦科檢查，但卻未發現異狀，直到近日透過驗孕棒才得知已經懷孕，原本2人還開開心心計畫先公證、再結婚，怎料竟會發生憾事。

楊男指出，14日晚間與女友在一起拉K、喝酒，但期間女友卻突然質疑他在外另結新歡，情緒激動地要他交代清楚，且不論如何解釋就是不聽，還當場暴走自殘，以頭部猛撞牆壁，當時他立即上前制止，並將女友獨自一人留在房中沉澱，孰料15日中午再度查看時，女友就已經躺在床上、沒有呼吸心跳。

警方初步調查，發現廖女四肢確實有瘀青等新舊傷痕，但卻未發現有顱內出血等致命外傷；楊男也解釋，女友情緒起伏大，每次吵架後就會有自殘行為，因此他都要上前拉住阻止，雙方拉扯下才會在身上留下傷痕。不過廖女養父對於這一說法存疑，質疑女兒是遭男友活活打死，因此警方現除了對楊男製作筆錄釐清情況外，也將報請檢方相驗解剖，不排除死因與藥物有關，確切原因仍待進一步調查。

我沒有遲到，是時間遲到了！

►19歲少女奔「陳屍男友家」！四肢瘀青離奇亡　父淚求真相

▲雲林19歲少女奔苗栗「投靠男友」！四肢瘀青離奇亡　父淚求真相。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲廖姓少女被發現時已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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