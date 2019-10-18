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雲端最前線／第十屆總統文化獎論壇　網友讚陣容超夢幻

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新聞節目中心／綜合報導

總統文化獎今年邁入第10屆，除了頒發5個重要獎項：文化耕耘獎、人道奉獻獎、青年創意獎、在地希望獎、社會改革獎，更會透過回顧過去20年來各獎項之得主，思索新世紀至今台灣文化脈絡，持續開展台灣文化未來的可能性，並讓台灣於世界地圖發光發亮。「總統文化獎」今年除了頒發獎項，更首度以論壇形式打造一場思想派對，於10月19日、10月20日舉辦為期2天的「Next 20 Festival－想像下一個二十年的台灣文化」論壇，日前公布講者名單，網友紛紛讚嘆「超夢幻」、「豪華陣容」！《雲端最前線》18日邀請中華文化總會副秘書長張鐵志、蔡英文競辦發言人廖泰翔、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲張鐵志 。（圖／記者黃克翔攝）

▲張鐵志。（圖／記者黃克翔攝）

中華文化總會每2年舉辦「總統文化獎」甄選，表揚文化耕耘獎、人道奉獻獎、青年創意獎、在地希望獎、社會改革獎等5個獎項，評選出能夠代表台灣社會價值的個人或團體。今年適逢第10屆總統文化獎，文化總會舉辦Next20 Festival論壇，邀請文化耕耘獎得主朱銘、閃靈團長Doris等人，回首台灣過去20年的文化與價值變化。文化總會表示，第10屆總統文化獎從不同世代與不同領域中，選出了5組得獎者。他們的長期耕耘與實踐，體現了台灣在地的能量，以及對國際發聲的軟實力，更體現了這個關鍵歷史時刻的台灣價值。

總統文化獎的目的是要彰顯台灣價值、樹立台灣典範，過去9屆集結了許多台灣社會的仁人志士，共同發掘促進台灣社會前進的力量，也反映了時代精神。透過獎項表揚，肯定得獎者藉由自身力量持續為台灣社會提供文化底蘊和凝聚力量，本屆適逢第10屆，希望藉由此次的總統文化獎，回顧過去20年來台灣如何逐步建立自己的文化主體性，展望未來台灣文化的可能性，因此定調為「文化自信NEXT 20」，意義非凡。《雲端最前線》18日邀請中華文化總會副秘書長張鐵志、蔡英文競辦發言人廖泰翔、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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《ETtoday筋斗雲》

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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