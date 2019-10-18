韓國瑜遭酸想休就休、想上班就上班　蔡英文：我把國政當最優先

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜16日剛向市府請假，全心投入選舉行程，18日他又選擇銷假，回到市府與美國在台協會主席莫健見面，讓他被外界酸是「想上班就上班、想休假就休假」。對此，總統蔡英文18日回應，雖然自己是總統候選人，不過會把國政當成最優先。

韓國瑜從16日起開始請假跑選舉行程，不過就在2天之後要回到市政府，主要是因為美國在台協會主席莫健來到高雄拜會，所以韓國瑜暫停選舉行程返回高雄市政府，此舉惹惱民進黨高雄市議員，怒轟韓國瑜根本就是把高雄市政府當成了私人公司，為了接見美國外賓而銷假上班，濫用市政府的行政資源。

蔡英文18日在高雄受訪時表示，任何一個團隊，最重要的還是首長，今天來看高雄重要產業，高雄很多地方需要進一步發展，需要首長帶領一起做，如果首長常常不在，或是乾脆請假，團隊一定大打折扣。

蔡英文說，同樣道理，所以自己以國政優先，「雖然我是候選人，有選舉活動，但我會把國政當成最優先，所有事情以國政為目標。」

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