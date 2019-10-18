韓國瑜喊廢一例一休　柯文哲：至少修一修讓大家適用

▲柯文哲出席《台北節能季－節能搜查線》暨成果表揚大會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

已請假投入總統大選的高雄市長韓國瑜，日前拋出要廢止一例一休，掀起各界討論。台北市長柯文哲認為，一例一休民怨很高，但是也不是說廢，至少修一修讓大家適用，「一例一休最大缺點是什麼？太一致性」，是用製造業的思維，對醫療業、媒體業或是有季節性工作的，要全部適用就不切實際。

柯文哲說，一例一休民怨很高，但是也不是說廢，至少修一修讓大家適用。柯直言，一例一休最大的缺點是「太一致性」，是用製造業的思維，可是對很多服務業來說，隨便講醫療業就有問題，「你總不能開刀開到一半，說抱歉一例一休時間到了我要下刀，刀沒有開完你怎麼跑掉？」

「所以我覺得對媒體或是醫療業或是有季節性的，就是說他也許比方說農作物要採收，他那一定要加時工作」，柯文哲坦言，一例一休是很固定的製造業適用，但是對醫療業、媒體業或是有季節性工作的，要全部適用就不切實際。

至於勞動部回嗆韓國瑜，難到要回到每周休一日？柯文哲認為，可透過勞動契約，雇主跟勞工如果講好，還是有基本的保護，每周7天，每天工作40小時，最高可以加班多久，多久強制休假，有些基本的規定，超過可以用勞資協議解決。

柯文哲強調，你說要全部一體適用，自己是醫院出來的就覺得很困難，「有時候一個車禍進來一天沒睡覺也是很常見，你總不能說開刀時間到說我要下刀，不可能」。