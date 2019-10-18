「我想要回家」女夜間徘徊火車站　屏東暖警助其返家　

▲屏東縣東港警分局林邊所員警幫林姓女子找到母親，讓家屬很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名女子日前疑似迷路，夜間獨自一人在屏東縣林邊火車站後面徘徊，東港警方獲報，費盡九牛二虎之力，找曾教過她的國中老師，問到姓名，連絡其家人將她帶回，讓家屬很感激。

東港警分局林邊分駐所所長李俊宏、警員謝明峻二員，於日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱有一名身分不明女子夜間獨自一人在林邊火車站後面草坪，需要幫忙，兩員趕到，發現她疑患有輕度智能障礙女子，年約20歲，步履蹣跚的在路上行走著。

員警向其詢問電話、住址時，她卻不願向警方告知，並對員警表示:「我想要回家」。所長於是以巡邏車先將女子載返分駐所休息，請她喝茶，安撫情緒慢慢溝通，終於問到在國中曾教過她的老師，連絡老師問出她的身分，積極連絡她家人前來帶回。她的媽媽趕到派出所，看到女兒激動地感謝警方及時幫忙。



分局長劉清俊肯定兩人為民服務的積極精神，並期許員警把民眾的小事當做大事來服務；無論是民眾們襁褓中的寶貝、家中需要陪伴的老父，或是辛苦拉拔長大的兒女，「都如同我們的親人」，對其著急的心情，或語氣中的憂心，都能感同身受，多一點愛心，多一點同理心，照亮社會每一個小角落。