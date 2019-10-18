屢批韓國瑜遭開鍘　李正皓沮喪：我真的笑不出來

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨草協聯盟發起人李正皓多次在節目上質疑國民黨總統參選人韓國瑜，17日遭中央考紀會開鍘。李正皓18日在臉書坦言，「昨天聽到我被開除的消息，仁俊哥笑著要找我與佩芬姐合照，但我真的笑不出來，只能指了指我的黑眼圈，因為這一兩個月來，我沒有一天睡好」。

李正皓表示，走到這步，恭喜的人其實比安慰的人多，除了沮喪，自己沒有其他情緒，「因為我正看著國民黨一步一步走向毀滅，而我除了大聲疾呼之外，卻沒有任何辦法阻止、或是延緩她的瘋狂」。

對於被認為不實言論造謠汙衊韓國瑜，李正皓指出，韓國瑜民調落後是事實，行程排的一團亂也是事實，選舉選的像是無頭蒼蠅更是事實，哪一點是造謠？哪一點是汙衊？若這些不是事實，那什麼才是事實？「國瑜黨所謂的事實，不就只剩下這些正常人眼裡的荒誕不經嗎？」

李正皓認為，現在的國瑜黨，只剩下精神勝利法，「任何一個講真話的正常人都會讓國瑜黨感覺精神分裂，所以他們只能不斷的開除正常人，這樣國瑜黨的世界才沒有雜音，才能繼續阿Q式的安慰自己明年的一月十一日能迎來那個根本不存在的最後勝利。R.I.P. 國瑜黨」。

除了李正皓，國民黨中央考核紀律委員會也通過建議開除資深媒體人鄭佩芬黨籍之案件。對此，韓國瑜競選總部副總幹事、國民黨立法院黨團總召曾銘宗18日表示，作為黨員就必須維護其他黨員與黨的形象，「我覺得這樣處理符合外界的期待」，黨內也充分支持。

韓國瑜力拚勝選，黨內全力支持，並在8月時通過「禁抹黑韓國瑜條款」，凡是汚衊黨參選人者都會開除黨籍，實施2個多月來一共開鍘5人，包括前國民黨中評委陳宏昌、前高雄縣長楊秋興、前國民黨黨代表敖博勝、李正皓、鄭佩芬。

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