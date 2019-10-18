傳郭台銘列民眾黨不分區　蔡壁如：他有在考慮這件事

▲郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

民眾黨20日將在高雄市公布第2波區域立委名單，而台北市政府顧問蔡壁如18日接受資深媒體人黃暐瀚訪問，除了在節目中提到目前與鴻海集團創辦人郭台銘的關係，在媒體聯訪時更說，有向郭台銘提出列入不分區立委名單的邀請，而郭台銘考慮中。

蔡壁如18日接受「POP撞新聞」訪問，談到外界對台北市長柯文哲選總統的討論聲浪依舊，她表示，柯文哲要拿政黨推薦書去選總統的機率是「近乎於0」；蔡壁如更說，柯文哲過去有批評高雄市長韓國瑜是落跑市長，「這句話倒回來他身上也是為難」。

▲蔡壁如接受黃暐瀚訪問。（圖／翻攝自POP撞新聞）

在接受媒體聯訪時，被問到是否會將郭台銘列入台灣民眾黨的不分區立委名單，她則說，有向郭台銘提出這樣的邀請，過去郭台銘也有提過可以排第8或第10名，「表示他有在想」，不過不分區的部分郭台銘仍要進入民眾黨，因此他現在在考慮這部分，「不然的話他是說他很支持、有在思考這件事情」。

蔡壁如說，對於郭台銘加入民眾黨並名列不分區的機率她沒辦法預估，而郭台銘若有意願也可以讓他排第一名，只是他長時間是國民黨員可能還需要糾結一下；蔡壁如也說「我們期待，但沒辦法勉強」。

另外，蔡壁如提到，20日會在高雄舉辦提名記者會，郭台銘下午的感恩之旅見面會，她也會帶著4名參選人前往。蔡壁如更表示，希望民眾黨加上合作的席次至少有10到15席，而且預計會有第三波區域立委提名。

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