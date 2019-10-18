蔡英文酸韓國瑜：總統候選人要做功課 不要只是政治攻防





▲總統蔡英文（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜近日開始向高雄市府請假，全力衝刺總統選舉。韓國瑜展開環島行程，頻頻喊出要廢除蔡英文政府政策，包含要廢一例一休、高鐵南延歸零。對此，總統蔡英文18日在高雄受訪時酸，希望總統候選人要評論議題，真的要做工作。

蔡英文表示，做一個總統候選人，對於重大政策的評論，要搞清楚來龍去脈，對政策要深刻理解，不要信口開河。她提到，一例一休是要落實周休二日，執行的過程中也要注意到各行各業有沒有需要特別檢討的，再進一步進行檢討。

蔡英文說，倒是韓國瑜市長對於一例一休除了批評，到底自己的立場是什麼？不要一例一休，是要回到周休一日嗎？還是要根據國民黨黨團立場，要的是不能加班的兩例？她質問韓國瑜，「是要走倒退嗎？總是要有一個交代。」

至於高鐵南沿，蔡英文說，針對不同版本已經做了很多評估，高鐵南沿關係到的是整個台灣的發展，包含西部以高鐵為主、東部以快鐵為主，做一個整體的建構。她酸韓國瑜，「高鐵南沿是有助於台灣整體發展，這些事情，希望尤其是總統候選人，真的要做功課，不要只是做政治攻防。」

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