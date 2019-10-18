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牙助提告抖出和醫師「特殊關係」　討薪資+欠款466萬敗訴

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▲桃園市林姓牙醫今年4月間在蘆竹區開設牙醫診所，遭健保局查出詐領健保費。（示意圖／視覺中國CFP）

▲鄭女指控朱姓牙醫師積欠薪水及借款共466萬多元並對他提起告訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者廖安莘／屏東報導

一名鄭姓女子指控一名朱姓牙醫師積欠薪水及借款共466萬多元，但朱男否認、辯稱2人為男女朋友且無僱傭關係，因此撇清欠款及借款一事。屏東地院審理時，法官認為鄭女基於同居男女朋友關係輔助朱男經營診所，並沒有「經濟上之從屬性」，且2人並無僱傭契約存在，因此駁回鄭女請求，可上訴。

根據判決，鄭女指出，她與朱男同居，且任職於朱男開設的牙醫診所擔任助理，約定以月薪4萬8千元支付，但從2011年至2017年間，朱男積欠她56個月的薪水，此外，因資金周轉需要，她還借朱男197萬2289元，至今仍未還，因此她要求對方應連同積欠的薪資支付她共466萬289元。

朱男辯稱，他雖經營牙醫診所，但卻從未聘僱鄭女為員工，且2人為同居男女朋友關係，於交往期間，他專心致力於診療工作，由鄭女以女主人之姿管理診所財務、勞健保及報稅事宜。此外，朱男也否認向鄭女借款，因此鄭女請求純屬無據。

屏東地院審理時，法官審酌雙方證詞及相關事證，認為鄭女基於同居男女朋友關係輔助朱男經營診所，並沒有「經濟上之從屬性」，2人並無僱傭契約存在，因此鄭女請求朱男支付268萬8千元薪資，應屬無據，且鄭女無法提出相關法律證明，故判鄭女敗訴。

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