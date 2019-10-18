運將拍下「外送員逆向」PO文公審！　眼尖網友抓包：你自己也違規啊

▲計程車司機跟外送員兩人都違規。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

外送員拚獎金時常傳出違規行駛，昨天又有一名計程車司機拍到，竟然有外送員為了趕時間，直接大馬路上「逆向等紅燈」，驚險一幕剛好被他用手機拍下，但照片曝光後，不少網友都抓到，其實拍照的司機自己也違規了，根本是「五十步笑百步」。

司機將照片貼到臉書社團「爆廢公社」並表示，「錢要賺生命也要顧啊！」照片中的外送員竟然逆向在停等紅燈，再怎麼趕時間也應該遵守交通規則，否則對自己和其他用路人都很危險。很多網友見狀也在底下抨擊外送員，「拜託檢舉讓他知道痛！」「台灣外送亂象～」

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▲底下留言反而轟爆計程車司機。（圖／翻攝自爆廢公社）



不過，更多眼尖的網友從後照鏡發現，拍攝這張照片的司機也有違規，自己也在停紅燈時拿手機出來拍照，根本沒資格酸外送員，「職業駕駛在等紅燈時，用手機拍照也是很危險的事情。」「開車用手機也很危險喔。」「開車拿手機笑人家？」「哈哈哈打臉樓…」「危險2輪VS危險4輪。」「我是覺得啦～你好好開車就好啦。」還有人酸味十足地說，「這個司機真的太注重交通安全了，大家別再斥責他！我相信他絕對是開著車、頭戴著裝有行車記錄器的安全帽。」

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