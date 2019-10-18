超高齡社會來了！台銀「以房養老」跨出雙北市　全台房屋都可辦理

▲台銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台銀宣布，即日起「以房養老」貸款將擴大為全國都可以辦理，未來以房養老不在只限制雙北市，其他地區都可以向台銀辦理，期望可以在高齡、超高齡社會來臨，協助高齡者有有尊嚴、高品質的老年生活。

台銀表示，隨著社會型態改變，整體生活改善和醫療技術進步，老年人口比例快速增加，去（107）年已經進入了高齡社會，65歲以上的人口已經占總人口數的14%；預計115年台灣將會進入超高齡社會，65歲以上人口占比將超過20%以上。

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因此政府積極推動以房養老，希望高齡者可透過自己擁有的房子來「養自己」，不僅高齡者可自己養活自己，也可以減少子女的負擔。根據金管會統計，至今有13家銀行開辦以房養老，到今年的上半年為止，銀行辦理以房養老案件有3,598件，承辦金額198億元。就區域來看，銀行辦理北北基的案件最多，件數有1808件，核貸金額有138億元，核貸金額是總核貸金額約七成；其次是中彰投地區，卻僅只有511件，不及北北基的三成，核貸金額也是只有18.9億元，無法與北北基相抗。

台銀表示，自10月起台銀所辦的「樂活人生安心貸」以房養老，不再侷限於雙北市，而是跨出去辦理其他縣市、全國的案件，讓台灣其他各縣市的高齡者也可以受惠。

根據金管會的資料顯示，台銀自105年4月開辦，目前只做了13件、核貸金額僅只有0.82億元，相較於其他銀行相對落後。台銀表示，由於在北北基先試辦房養老貸款有3年多的時間，經驗以及數據逐漸成熟，風險控管得以掌握，所以再擴大範圍。

台銀「樂活人生安心貸」貸款申請資格簡單，只要年滿65歲的本國國民，提供擔保之土地及建物為本人所有，且自住使用者即可申請，台銀特別針對本項貸款免核算借款人還款能力，契約期限最長可達30年、最高貸款年齡（貸款年限＋申辦年齡）不超過95歲，目前的案件當中，平均利率大約是2.6%左右。

台銀表示，透過以房養老的業務，期望對有養老需求的高齡者來說，在契約期限內按月撥款予借款人，讓高齡者享有尊嚴及較高品質的老年生活。