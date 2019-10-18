毛豆可抑制肥胖！北醫大動物研究證實　「高雄11號」品種效果最佳

▲研究發現，毛豆有抑制肥胖功效。（圖／記者李佳蓉攝）

記者崔至雲／台北報導

堪稱「台灣綠金」的毛豆去年外銷產值創28年新高。農委會近期更與台北醫學大學生藥學研究所研究發現，毛豆中含有黃酮類化合物，可控制血糖、抑制體重上升，改善第二型糖尿病，研究團隊也將毛豆加入攝取高脂肪飼料的小鼠飲食中，竟發現小鼠體重可獲得控制，未來有機會成新興保健產品。

台北醫學大學生藥學研究所助理教授莊國祥表示，毛豆中含有黃酮類化合物，可以控制血糖、抑制體重上升，改善第二型糖尿病，不僅對女性保持苗條身材作用顯著，對肥胖、高血脂、動脈粥樣硬化、冠心病等疾病更有預防和輔助改善的效果。

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▲台灣毛豆去年外銷產值創28年新高。（圖／農委會提供）

莊國祥指出，團隊為了實際了解毛豆抑制肥胖的功效，將小鼠分為兩組，一組小鼠餵食高脂肪飼料；另一組則是在餵食的高脂肪飼料中添加了數款不同品種的毛豆，經過30天後發現，吃高脂肪飼料的小鼠體重增加了40%；但吃了添加毛豆的高脂肪飼料小鼠，尤其是「高雄11號」該品種毛豆，體重僅增10%，體重趨近於正常鼠。

莊國祥說， 研究證明，毛豆 能有效改善肥胖代謝症候群（肥胖、慢性發炎、胰島素阻抗性），具有極高的潛力與經濟價值，可推廣為民眾餐飲之主要食品，或進一步發展健康食品，以改善近年日益嚴重之肥胖代謝症候群。不過實驗發現，並不是每一款毛豆都具有此功效，礙於專利研發階段尚無法公開，未來將鎖定具有潛力的特定品種毛豆，進一步實驗，朝健康食品的「機能性」毛豆開發。

