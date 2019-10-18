《南方四賤客》再開酸！阿ㄆㄧㄚˇ「照抄」詹皇名言　諷被言論自由傷害

▲《南方四賤客》狠酸詹姆斯。（圖／路透、South Park Studios）



記者張方瑀／綜合報導

美國成人喜劇動畫《南方四賤客》（South Park）再次對中國開酸！這次它們將目標放在NBA超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），在影集中直接將詹姆斯對莫雷的發言，原封不動地的搬到劇情中。

以黑色幽默聞名的《南方四賤客》在最新一集「讓他們吃點東西」（Let Them Eat Goo）中，南方公園小學的學生希望可以吃到更營養的午餐，但是熱愛垃圾食物的阿ㄆㄧㄚˇ對此非常不滿，認為這樣做會毀了他的午餐。而其中一位吃素的同學就告訴阿ㄆㄧㄚˇ，他們有言論自由，可以對自己想吃的午餐發表意見。

此時，阿ㄆㄧㄚˇ直接回應同學，「是的，我們的確擁有言論自由，但有時當你不為他人著想，只是考慮自己的時候，就會產生負面的後果！」而且阿ㄆㄧㄚˇ還說，他在經濟上，還有情感上和精神上都受到了新菜單的傷害。

這段話跟詹姆斯日前的發言如出一轍，當時他說，莫雷可能是被「誤導」或沒弄清楚狀況就發言，「很多人都可能因此受到傷害，不只是經濟上，還有情感上和精神上的傷害。」他強調在推特發文要很小心，「沒錯，我們有言論自由，但也可能會帶來很多負面的後果。」

除此之外，阿ㄆㄧㄚˇ在動畫裡慶祝了「塔可星期二」（taco Tuesday），這也跟詹姆斯有關，因為熱愛墨西哥捲餅的詹姆斯，會在每週二美國墨西哥餐廳推出「塔可星期二」優惠時，放肆地到餐廳大吃一頓。

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