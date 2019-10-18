「打槍俠」屢偷國小女制服、內褲　父母怒：經不起一顆未爆彈

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區一名35歲的張姓男子疑似精神不穩，時常在地方上當眾猥褻，上月中才因為對著剛下課的國小生打手槍被逮，不料16號凌晨4時許他又再度犯案，當時他見到民宅外晾著國小女學生的制服及內褲，張男忍不住拿起曬衣桿竊取後逃逸，警方獲報後18日上午將其通知到案，全案依竊盜罪嫌函送偵辦，並將依精神衛生法將其送醫治療。

▲男子疑似精神不穩，凌晨偷取民宅外的國小女制服及內褲。（圖／翻攝自我是蘆洲人）



有網友9月18日於臉書粉絲團「我是蘆洲人」匿名分享表示當日一名男子徒步經過中正路133巷內，對著一群剛下課的小朋友們「打手槍」猥褻，讓孩童們們嚇到不知該如何處理；警方調閱監視器後，鎖定張姓男子涉有重嫌，由於張男在地方「頗有名聲」，警方獲報後隨即將他帶返偵辦，據查證他已經多次在附近偷取女性內褲遭逮，不料16日凌晨4時許他再度犯案。

有名父親PO文表示「有個變態把我國小三年級的女兒制服裙跟內褲偷走，外面曬了4個人的衣服，但他就只偷這2件，在下手前從我家門前經過共3次觀察地形，還懂得閃監視器，請各位鄰居小心」；父親還強調「變態不抓出來怕會有更大的傷害」。

PO文一出有網友立即認出這名張姓男子，還有人回覆「那他自己要穿的，他都穿女裝，非常貼的衣服」、「他一直以來都穿學生制服和極小件衣服，可能心智上一直沒長大」，更有民眾氣得直說「我們為人父母經不起一顆未爆彈！我們只要平安的日子！小孩要平安回家！」，但也有其他網友反駁道「他的累犯他也是不自主的，進去出來還是就都一樣，希望各位不要想太多了」。

蘆洲警方在18日早上9時許將張男通知到案，全案依竊盜案件處理函送偵辦，後續將依據精神衛生法第32 條，通知消防及衛生單位會同社政護送至「指定強制就醫責任醫院」就醫。

▼日前張男見孩童下課當街猥褻後逃逸。（圖／記者陳豐德翻攝）



►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►BMW左轉…機車煞不住撞上去「翹孤輪」 女騎士慘摔在地



►快訊／北投車禍！婦人過馬路「碰撞廂型車」命危...家屬激動癱坐地上



►爸爸還在熟睡…媽媽出門教書 12歲女兒默默開窗從8樓墜下全身骨折