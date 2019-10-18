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「想和媽媽有一樣的味道」焦慮就噴一下　13歲少年吸過量除臭劑猝死

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▲2015年在桃園市陸軍某營區服役士兵，因罹患罕見「鉤端螺旋體病」致死，檢方續偵偵結不起訴處分。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲少年因吸入過多除臭劑猝死。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者何文君／綜合報導

英國英格蘭東部諾福克郡（Norfolk）一名13歲男孩因「想和媽媽有一樣的味道」，竟在家中狂噴除臭芳香劑，最終吸入過多劑量倒臥猝死，徒留錯愕悲痛的母親。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，13歲的傑克（Jack Waple）今年6月13日被發現陳屍家中，身旁擺著一罐除臭劑，空氣中還瀰漫化學芳香的刺鼻味。事後驗屍官布雷克（Yvonne Blake）公布驗屍結果，發現傑克是因「吸入過多氣霧（aerosol inhalation）」導致心臟驟停身亡。

▲▼芳香劑、噴霧、除臭劑。（圖／取自免費圖庫visualhunt）

▲傑克一感到焦慮就噴除臭劑當作「媽媽的味道」，導致吸入過多劑量喪命。（圖／取自免費圖庫visualhunt）

傑克母親蘇珊（Susan Waple）透露，過去就曾發現家中除臭劑會異常消失或用量爆增，夫妻倆也曾和兒子討論過濫用除臭劑的狀況，但兒子始終強調正常使用沒有問題，只有在媽媽不在感到焦慮時會噴一下「聞媽媽的味道」，未料最終仍因吸入過多除臭劑喪命。

布雷克表示，目前沒有任何證據顯示傑克是故意自殘，且除臭劑氣體對人體的損害並非在肺部而是心臟，此案件就是一起令人悲傷的意外，畢竟傑克並不知道吸入過多氣霧會導致死亡，「我非常遺憾他的父母失去了傑克，沒有一對父母想要親手埋葬自己的孩子。」

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