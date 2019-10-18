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買便當喝湯！一開碗蓋「豬皮3塊青斑」秒反胃　網曝真相逆轉：商家可以告

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO打開湯碗蓋，被豬皮嚇了一跳。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多便當店都有湯桶，讓客人除了買飯之外，還可以帶碗熱湯配著喝。一名網友日買了飯，吃飽後準備喝湯，打開湯碗蓋看到豬皮後，發現上面有多個青斑，忍不住覺得噁心，拍下照片PO上網，「這豬皮怎麼解釋啊？」看到照片後，就有人留言解答，說豬皮沒有問題，「還好沒爆料商家，不然會被反告毀壞商譽。」

這位網友在臉書《爆料公社二館》貼出照片，只見湯中的配料算很豐盛，包括豆腐、金針菇、番茄等等，其中一塊豬皮相當引人注目，因為上面有好幾塊藍紫色的青斑。原PO就在文中表示「吃完便當準備喝湯……（噁）」、「#這豬皮怎麼解釋啊，到底打了多少藥劑？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO裝到的豬皮剛好是印有編號的地方。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

不過看到照片後，馬上就有人表示，「這是豬編號（可食用的）跟紅色的檢驗印是一樣的！無毒無害可食用」、「還好沒爆料商家，不然會被反告毀壞商譽」、「看了回應，發現好多人不知道原來屠宰豬要蓋章。」

但第一眼看到豬皮上有青斑，許多網友也說會嚇一跳，紛紛留言開玩笑，「你吃的這隻是老大，有刺青，你賺到了」、「你吃到毛怪蘇利文了啦」、「你吃的出來號碼嗎？說不定是威力彩」、「第一眼看到以為這粄條怎過期了」、「打開的時候真的會傻眼，完全不會想到是編號啦！」

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便當豬皮編號爆廢公社二館

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