男大生花6千網購Jordan11代球鞋　APP鑑定為假！他批賣家後更慘

▲男大生網購Jordan11代球鞋，認為買到假貨而公開批賣家，反要賠1萬元。（示意圖／翻攝臉書Air Jordan Retro Max）

記者劉昌松、孫于珊／台北報導

台北市一名林姓男大學生2018年6月18日在社群網站向沈男購買了一雙6000元Jordan 11代Retro 10.5號全新球鞋，但事後透過手機APP驗鞋，認為買到假貨又不能退，不僅私訊罵對方「人渣」，還將含沈男大頭貼照片的對話截圖PO上網，「請大家小心，此人賣假鞋還不給退貨」，遭沈男以散布不實訊息而侵害名譽為由求償10萬。士林地院最後判男大生賠1萬元，可上訴。

判決書指出，男大生辯稱沈男在出貨前說球鞋是台灣公司貨，但他收到球鞋後發現上面竟有美金價格標籤，為美國貨，於是透過手機APP驗鞋平台（球鞋指數）檢驗後，認定球鞋確實為假鞋，也有「鑑定書」；且公開張貼的對話內容所指對象為「葉大雄」，並非沈男，因此沒有造成對方名譽受損。

法官認為，鑑定書僅以簡體字記載「鑑定結果：鑑定為假」，並註明「鑑定師僅根據網友提供圖片進行判斷，不對貨源的真實性進行驗證」，此外並無任何資訊可供判斷鑑定機構單位、鑑定師專業資格、鑑定所採用的方法等，顯然作出鑑定結論之人並沒有要為鑑定結果負責任，然而男大生竟輕率信以為真，加上在社群網站PO的文，已讓沈男的人格、地位、名譽等受損，因此審酌後，判男大生須負擔侵權行為責任，賠償沈男1萬元。



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