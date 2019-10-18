影／銷假半天回市府見AIT主席　綠議員狂轟韓國瑜：當私人公司、灶咖

▲▼AIT主席莫健大使拜會韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜15日才宣布展開88天的漫長韓假選舉行程，但現在卻銷假半天回市府上班！理由是為了與美國在台協會主席莫健見面，進行訪美行程的準備，不過這樣的做法，讓民進黨高雄市議員相當生氣，他們怒轟根本就是把高雄市政府當成了私人公司，為了接見美國外賓而銷假上班，濫用市政府的行政資源。

高雄市民進黨籍市議員說，韓國瑜如果身份是總統候選人，應該租借民間場地與外賓見面，而非公器私用，將市府當成自己的競選工具來用。而且市府今天在議會進行「高雄市共同管道系統建置」專案報告，他應該是銷假回市府，前往議會進行報告，接受議員備詢，而非為了自己拚大位，浪費納稅人的稅金。

▲▼AIT主席莫健大使拜會韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



時代力量鳳山區立委參選人陳惠敏批評韓國瑜市府這種舉動，根本就是把市府當灶腳，視市民於無物，對選舉有利的行程才叫市政行程，對選舉沒有利的基礎工作就不是市政行程，荒唐至極，痛批這樣的行為不但是把高雄市政府當自家廚房，想進就進，想出就出，美其名銷假上班，事實卻是與國政顧問團隊為訪美行程做準備，根本就無心市政。

▲▼AIT主席莫健大使拜會韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）