　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不管連千毅！小弟賢賢搶開直播　連粉崩潰譙「背叛」：出事了就忙切割

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲連千毅小弟「賢賢」重起爐灶開直播拍賣。（圖／翻攝賴賢賢臉書）

▲連千毅小弟「賢賢」重起爐灶開直播拍賣。（圖／翻攝賴賢賢臉書）

記者何文君／綜合報導

網紅連千毅掀起「直播主之亂」遭逮，目前仍聲押高雄看守所，而過去一直跟在身邊學習直播的小弟「賢賢」，昨日晚間以一身「連式造型」在個人臉書直播開賣另起爐灶，狂吸8000人湧入朝聖。雖有不少粉絲力挺，卻也引來連粉替連千毅抱不平，痛罵他「背叛」，「你大哥出事了，現在貨都驗出假的你就忙著切割！」、「你頭號大弟子想要置身事外？」

連千毅因涉及恐嚇、組織犯罪被捕，目前仍關押高雄看守所，一手經營的精品直播拍賣事業一夕垮台；後續又接連爆出賣假貨事件，市府單位聯合稽查後，精品買賣公司已悄悄歇業，昔日風光不再。

▲連千毅目前已遭收押禁見。（圖／突發中心翻攝）

▲連千毅目前已遭收押禁見。（圖／突發中心翻攝）

而過去跟在連千毅身邊學習的小弟「賢賢」，時常在直播中露臉，累積不少觀眾緣，還沒等「大哥」釋放重出江湖，昨日晚間9點多自己就先在個人臉書開啟直播拍賣，線上人數一度破8000人，引來不少網友留言「終於又開了」、「刷一整排賢賢❤」、「加油加油永遠支持」。

不過此舉卻引起連粉不滿，留言開罵「你大哥出事了，現在貨都驗出是假的你就忙著要切割！你在賺你大哥的錢時你怎麼不切割？」、「跟老大學了一點皮毛就要另起爐灶，先前才發生過的事都不關你的事一樣，說假貨要吞錶有實踐嗎？」

▲▼連千毅小弟「賢賢」重起爐灶開直播拍賣。（圖／翻攝賴賢賢臉書）

▲連千毅小弟「賢賢」時常在直播平台露臉。（圖／翻攝賴賢賢臉書）

另外也有網友砲轟，「2486一個，前面的事情沒解決還敢換台繼續騙」、「俗話說做人不要落井下石，但是看到你跟連千毅再直播賣假貨嘴巴還那麼嗆這一點就不值得同情了」、「檢調還有幾百件商品正在驗…你真的能全身而退嗎，面對已公布的假貨精品，你頭號大弟子想要置身事外…」對此，賢賢也在臉書轉貼相關報導，低調表示「感謝各界朋友關心，謝謝大家」。

▲▼網友不滿賢賢在風波中還開直播拍賣。（圖／翻攝賴賢賢臉書）

▲▼網友不滿賢賢在風波中還開直播拍賣。（圖／翻攝賴賢賢臉書）

▲▼網友不滿賢賢在風波中還開直播拍賣。（圖／翻攝賴賢賢臉書）

ET快訊
孫狠踹！她「胸部整片瘀血」鼓鼓的　醫切片驚：要謝謝他
目睹妻遭勒頸性侵！他怒拿瑞士刀切斷淫狼下體　卻面臨8年刑
黃寶慧獨訪／暢談心路歷程　大馬準首相安華：放下恩怨 邁向未來
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

51歲Uber Eats外送員擦撞女駕駛　倒地頭破血流　警：有一方搶快

不管連千毅！小弟賢賢搶開直播　連粉崩潰譙「背叛」：出事了就忙切割

19歲女「四肢瘀青」男友家暴斃！法醫檢剖結果出爐：無致命外傷

搭醫院手扶梯突暈眩後摔　80歲翁成肉墊…被壓成植物人昏迷

交警遭噴水火大嗆婦「要賠」　違規駕駛背後全都錄成鐵證

台大教授買大麻種子被逮　曾剃度出家辯「泡水飲用實踐佛法」

情慾女作家控遭強吻…出庭再爆「還有很多女性受害」　男星怒求償300萬

清大陸籍交換生撕毀連儂牆　學生會堅提告！檢方申請簡易判決

少於3千就分手！軟飯男友嗆找別人　癡情少女默默貼訊息「缺錢，想約」

利剪殺死母親！　高雄逆子遭聲押　法官裁定羈押未禁見

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

【聲林之王2】EP9花絮 魏如萱滿足聽眾心願 被Lulu Cue招牌金曲《你啊你啊》 台下選手欸嗚欸齊合唱

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

小嫻.張勛傑拖曳傘上接吻　10年好友「他也很大方啊！」

蕭敬騰唱文言文「詞看不懂」　國寶楊麗花：有改歌詞？...「不敢亂動！」

51歲Uber Eats外送員擦撞女駕駛　倒地頭破血流　警：有一方搶快

不管連千毅！小弟賢賢搶開直播　連粉崩潰譙「背叛」：出事了就忙切割

19歲女「四肢瘀青」男友家暴斃！法醫檢剖結果出爐：無致命外傷

搭醫院手扶梯突暈眩後摔　80歲翁成肉墊…被壓成植物人昏迷

交警遭噴水火大嗆婦「要賠」　違規駕駛背後全都錄成鐵證

台大教授買大麻種子被逮　曾剃度出家辯「泡水飲用實踐佛法」

情慾女作家控遭強吻…出庭再爆「還有很多女性受害」　男星怒求償300萬

清大陸籍交換生撕毀連儂牆　學生會堅提告！檢方申請簡易判決

少於3千就分手！軟飯男友嗆找別人　癡情少女默默貼訊息「缺錢，想約」

利剪殺死母親！　高雄逆子遭聲押　法官裁定羈押未禁見

郭台銘70歲大壽許下三個心願　真正為年輕人做有意義的事

51歲Uber Eats外送員擦撞女駕駛　倒地頭破血流　警：有一方搶快

阿翔7歲女兒問媽媽：為什麼妳中午和晚上長不一樣？　Grace糗大曬對比照

亞錦賽／張育成首安出爐帶動攻勢　中華4局4比0領先

女星26歲發現甲狀腺腫瘤　辭空姐變演員：思考人生其他意義

迪麗熱巴：變老是一種自然狀態，活出每階段最美樣子

橫跨4千個台灣的距離　澳航挑戰連飛19小時最長紀錄

洋基球迷敗人品G4羞辱葛蘭基　1名球迷被趕出場

不管連千毅！小弟賢賢搶開直播　連粉崩潰譙「背叛」：出事了就忙切割

卓榮泰嗆「黨中央不受威脅」　蘇震清致歉：只盼公平公正程序

BMW鬧區車震！男女「上下交疊」嗨搖　車窗大開路人狂拍…女主靚照洩出

社會熱門新聞

連千毅還在關！小弟賢賢直播重起爐灶

19歲少女暴斃男友家「一屍兩命」

下面像榴槤讓人上癮！他車內激戰人妻　正宮崩潰

台商地下匯兌洗錢80億　主嫌跑了

肉包包床戰乾爹片段流出　蛋餅薇涵開直播公審被判刑

少女戀上閨蜜男友父　遭拒反告性侵

高雄弒母男啃老18年　「3年12道保護令」難阻悲劇

37歲教官騎車下班撞左轉車　慘死殉職

9月大男嬰獨睡倒栽蔥摔進垃圾桶　昏迷指數3

4冷血男瘋砸告示牌！5腳狠踹頭

19歲少女投奔男友！四肢瘀青離奇亡

桃議員服務處遭槍擊　險擊中太陽穴

水電工修完馬桶！爬上床狂摸短褲妹：來一次

砂石車駕駛10萬交保　檢：讓他回家籌錢另談賠償

更多熱門

相關新聞

子涵曬「良民證」打臉前科謠言：從未說過是千金

子涵曬「良民證」打臉前科謠言：從未說過是千金

辣模子涵18日正式發表聲明，針對連日來的各方爆料吸毒逮捕、涉跨國賣淫、假千金等風波做出回應。同時曬出警察局公文，證明自己在台灣沒有犯罪紀錄。

連千毅假貨狂爆！22歲正妹買34萬包看到4疑點崩潰

連千毅假貨狂爆！22歲正妹買34萬包看到4疑點崩潰

連千毅還在關！小弟賢賢直播重起爐灶

連千毅還在關！小弟賢賢直播重起爐灶

子涵陷賣淫風波首洩心聲！突曬「雪莉截圖」

子涵陷賣淫風波首洩心聲！突曬「雪莉截圖」

微甜女神酸酸求抖內　被粉絲怨「騙我」

微甜女神酸酸求抖內　被粉絲怨「騙我」

關鍵字：

連千毅賢賢小弟直播拍賣

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

熊貓外送員「帥到暴動」　女大生偷加LINE後丟臉到秒刪

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

Amber奔靈堂「衣服上數字」讓人爆哭！

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

小嫻還原「與張勛傑互親過程」：他很大方！

懷疑藏毒！警令她開雙腿直摸「白色不明物」

連千毅還在關！小弟賢賢直播重起爐灶

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

薄多義壽星生日禮　幾歲送幾隻雞翅

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

子涵分手還嗆前男友新歡：就想洗妳臉

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

她懷「無腦寶寶」堅持不墮胎！撐200天心跳停了

搭捷運「iPhone跳出暖圖」她急喊謝謝

更多

最夯影音

更多
新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～

新竹牛肉麵豆花、豆漿免費吃！超多小菜無地雷...CP值爆表～
港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

港裸屍少女最新16條片段曝光　走一半「突赤腳現身」離開校園

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

台中嬤載孫女「被砂石車右轉輾斃」 遭拖14M成碎屍！駕駛稱：沒看到

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

白家綺生完甩13kg穿婚紗爆哭　老公從沒嫌棄：她就是我的女神

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面