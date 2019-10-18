不管連千毅！小弟賢賢搶開直播　連粉崩潰譙「背叛」：出事了就忙切割

▲連千毅小弟「賢賢」重起爐灶開直播拍賣。（圖／翻攝賴賢賢臉書）

記者何文君／綜合報導

網紅連千毅掀起「直播主之亂」遭逮，目前仍聲押高雄看守所，而過去一直跟在身邊學習直播的小弟「賢賢」，昨日晚間以一身「連式造型」在個人臉書直播開賣另起爐灶，狂吸8000人湧入朝聖。雖有不少粉絲力挺，卻也引來連粉替連千毅抱不平，痛罵他「背叛」，「你大哥出事了，現在貨都驗出假的你就忙著切割！」、「你頭號大弟子想要置身事外？」

連千毅因涉及恐嚇、組織犯罪被捕，目前仍關押高雄看守所，一手經營的精品直播拍賣事業一夕垮台；後續又接連爆出賣假貨事件，市府單位聯合稽查後，精品買賣公司已悄悄歇業，昔日風光不再。

▲連千毅目前已遭收押禁見。（圖／突發中心翻攝）

而過去跟在連千毅身邊學習的小弟「賢賢」，時常在直播中露臉，累積不少觀眾緣，還沒等「大哥」釋放重出江湖，昨日晚間9點多自己就先在個人臉書開啟直播拍賣，線上人數一度破8000人，引來不少網友留言「終於又開了」、「刷一整排賢賢❤」、「加油加油永遠支持」。

不過此舉卻引起連粉不滿，留言開罵「你大哥出事了，現在貨都驗出是假的你就忙著要切割！你在賺你大哥的錢時你怎麼不切割？」、「跟老大學了一點皮毛就要另起爐灶，先前才發生過的事都不關你的事一樣，說假貨要吞錶有實踐嗎？」

▲連千毅小弟「賢賢」時常在直播平台露臉。（圖／翻攝賴賢賢臉書）

另外也有網友砲轟，「2486一個，前面的事情沒解決還敢換台繼續騙」、「俗話說做人不要落井下石，但是看到你跟連千毅再直播賣假貨嘴巴還那麼嗆這一點就不值得同情了」、「檢調還有幾百件商品正在驗…你真的能全身而退嗎，面對已公布的假貨精品，你頭號大弟子想要置身事外…」對此，賢賢也在臉書轉貼相關報導，低調表示「感謝各界朋友關心，謝謝大家」。

▲▼網友不滿賢賢在風波中還開直播拍賣。（圖／翻攝賴賢賢臉書）