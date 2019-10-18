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怪癖男「不喜歡穿他人穿過衣物」　2度闖洗衣店竊衣物被抓包

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▲桃園市卓姓男子今年1月、5月間兩度闖入蘆竹區某自助洗衣店竊取衣物，被害人報警後查出是卓所為。（資料照／（圖／記者張一中攝）

▲桃園卓男今年1月、5月間兩度闖入自助洗衣店竊取衣物，被害人報警。（資料照／記者張一中攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區部分自助洗衣店今年屢傳客人自助洗衣衣物失竊案，其中黃姓女子、林姓男子衣物遭竊，2人報警處理後，警方調閱洗衣店監視器查出是卓姓男子所為，但卓男偵訊時辯稱「不喜歡穿他人穿過的衣物，不可能去偷竊別人衣物」，但監視畫面確實是卓男本人，檢方18日偵結依竊盜罪嫌將卓提起公訴。

檢警調查，54歲的卓姓男子遭指控於今年1月1日凌晨零時53分，駕駛租賃轎車前往位於蘆竹區某家自助洗衣店，見店內無人看守，其中有黃女所有衣物一批，市價約5000元，正在烘乾機內烘烤，卓徒手竊取該批衣物後離去；同年5月12日清晨5時許，在蘆竹區另一家自助洗衣店，見林姓男子所有衣物正在烘烤中（包括上衣6件、長褲6件、襪子5雙、內衣5件與內褲8件、圍兜1件等，價值約2萬元），竊取得手後離去。

林男察覺衣物遭竊後報警處理，警方調閱監視畫面查出卓男涉嫌駕駛租賃轎車前往洗衣店，竊取衣物後離去，監視畫面確實是卓男，與今年1月間在另一家洗衣店竊取衣物竊賊，外觀相符；卓男到案偵訊時，不否認曾駕駛租賃轎車前往，但否認行竊，至於5月間自助洗衣店案以「不喜歡穿他人穿過的衣物，不可能去偷竊別人衣物」等語否認涉案。

檢方認為，根據被害人指證與警方提供監視畫面等資料佐證，確認是卓男所為無誤，檢方偵結依竊盜罪嫌將卓男提起公訴。

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關鍵字：

怪癖男2度竊取自助洗衣店衣物不喜歡穿別人衣物監視畫面露餡

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