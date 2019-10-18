美組織抽檢168種市售嬰兒食品　95%含重金屬

▲嬰兒果汁含有重金屬、高糖份，容易導致蛀牙和肥胖。（圖／免費圖庫pexels）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國非營利組織「Healthy Babies Bright Futures」17日發表一份報告，他們抽查市面上61個廠商生產的168種嬰兒食品，發現95%含有一種或多種重金屬，這些毒素會影響嬰兒的智商及大腦發育，其中米餅、米糊、番薯類食品、果汁等都屬於高危險類。

根據《太陽報》報導，95%食物樣本含鉛，73%含有砷（arsenic），73%含鎘（cadmium），32%含有水銀（mercury）；另外，25%食物同時含有上述4種重金屬，20%食物的含鉛量，超出安全標準（1 ppb）的10倍，美國食品藥品管理局（FDA）也曾抽查過39款嬰兒市售食品，發現有33款含一種或以上重金屬，調查結果一致。

Healthy Babies Bright Futures主管布羅迪（Charlotte Brody）說，「問題主因出在稻米容易吸收到泥土中的砷，同時也被鉛，鎘和汞污染。」所以米餅、米糊等食品重金屬含量較高，另外，番薯類食品和果汁也屬高危險類，應減少食用。

兒科醫生奧特曼（Tanya Altmann）表示，家長可以挑選燕麥和多穀物麥片，或是用酪梨、蔬菜泥、鮭魚碎肉等替代嬰兒食品，這些營養的食物可以協助孩子建立味覺神經，甚至可能降低他們出現食物過敏的反應。

報告中提到，嬰兒長牙時，可用冷凍過的香蕉、去皮的冰涼小黃瓜取代磨牙餅乾，但要避免他們噎到。

如果家長要自製嬰兒米糊，建議使用加州、印度、巴基斯坦出產的印度香米（basmati rice），避免砷含量會較高的糙米。FDA的測試證實，以水米比例6：1至10：1的水量熬煮，煮到想要的稠度時，再倒掉多餘的水，這麼做可以減少60%砷含量，但可能會流失部份食物營養。