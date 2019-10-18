Raider X攻擊偵察直升機新亮相　最高時速463公里

▲Raider X模擬圖。（圖／翻攝塞考斯基官網）

記者黃聖庭／綜合報導

為了競逐美國陸軍「未來攻擊偵察機」(FARA)計劃，飛機大廠塞考斯基首推出「Raider X」輕型攻擊偵察直升機，外型與原理有些接近先前的S-97戰搜直升機，提供美軍新型態任務的一項選擇。

根據官網資料，Raider X應用X2直升機技術，使用高速同軸逆轉螺旋槳，並在尾翼搭配推進旋槳，增強低速懸停、水平加速，強化整體機動性；此外還能提高速度、戰鬥半徑與負載量，可適應更多特殊要求，執行更廣泛的行動應變。

Raider X也有應用其他生產計畫流程（例如CH-53K、CH-148、F-35），融合母公司洛克希德馬丁的資源，大大降低製造成本；透過新科技進行自我監控，也能夠減少飛機營運成本，延長維護週期，使美國陸軍能應付不斷發展的威脅。

Raider X速度最高達250節（約時速463公里），飛行高度能到達9000英尺以上，低速與高速移動傾斜角度可超過60度；飛行控制性能優化，提供「隨插即用」功能，使任務作戰與偵蒐更加完善。

塞考斯基總裁舒爾茨(Dan Schultz)表示，Raider X是透過整個洛克希德馬丁公司的實力，所發展十年的技術頂點，「我們將滿足美國陸軍提出的要求，提供唯一的解決方案。」

