Google相簿出漏洞！替iPhone「開後門」　提供無限照片備份空間

▲iPhone可以獲得免費的原始照片備份空間 。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

過去幾年，Pixel智慧手機最獨特的賣點之一，就是有免費且無限存儲原始照片空間的Google相簿。但是，這與本周剛推出的Pixel 4有所不同，新款手機沒有這項好處，更諷刺的是，由於格式漏洞，iPhone似乎可以通過Google的服務，獲得免費無限次存儲原始畫質的照片。

有外媒發現，如果iPhone用戶手機相機設定為「HEIF」（高效率圖檔格式）的情況下，就能在Google相簿擁有無限存儲原始解析度相片的空間，因為 Google 相簿的機制會發現當它試圖壓縮 HEIF 檔，反而會讓檔案變大，因此，Google 相簿就會直接以原檔案和尺寸儲存，不再另外壓縮。

由於現在所有iPhone都以「HEIF」格式拍攝照片，拍出來的照片甚至比Google壓縮的JPG文件還小，因此，iPhone可以免費獲得無限制的原始畫質備份。蘋果透過在「HEIF」中拍攝照片使iPhone用戶大大受益，可以獲得免費的原始照片備份。

Google宣稱自家 Pixel 4可以「為所有照片和影片提供高品質的免費、無限量的線上儲存服務」，而非原始品質（Original Quality）。這也意味著，過去Pixel獨厚的原始品質無限上傳福利到這一代劃下終點。

目前的Pixel 4沒有將照片保存在「HEIF」中的選項，以利用與iPhone相同的技巧。但是，Android 10在技術上有支持該功能，因此對於Pixel 4用戶來說，日後可能有機會有同樣功能。

另外，如果要仔細檢查iPhone是否設定為「HEIF」，可以從設定>相機>格式，並確保勾選「高效率」即可。

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