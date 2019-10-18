1天生活費200...人夫逃家14年！控妻「見面就討錢」苦喊：把我當賺錢機器

▲他認為妻子把自己當成「賺錢機器」，逃家14年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人夫阿義（化名）抱怨，他每月將5、6萬元的薪資全數交給妻子，一天卻只獲得200元生活費，而妻子一見他返家就討錢，讓他覺得自己成了「賺錢的機器」，不敢回家10多年，日前向法院訴請離婚。但法院審理後認為，缺錢養家夫妻倆應一起思考如何解決，而非對家庭不告而別、不聞不問，判他敗訴。

判決書指出，阿義1995年與妻子結婚，婚後育有一女。阿義認為，與妻子婚前缺乏了解，相識不久後就結婚，感情基礎薄弱，加上生活習慣、個性差異等，導致2人同居期間常常爭吵。他婚後每月都將5、6萬元的薪水全數交給妻子，但對方卻只給他每天200元的生活費。

阿義提到，由於大環境不佳，他的收入驟減，再也無力維持家庭開銷，他只好四處借錢，沒想到妻子竟不體諒他的辛勞，一見到他回家就跟他討錢，沒有夫妻相互扶持的情分，只是把他視為「賺錢的機器」，讓他身心俱疲，只好選擇在2005年離家至今。

阿義妻子則表示，丈夫因工作時常不在家，她一肩攬下家中大小事，家庭開銷光是房租每個月就要2萬元，每天200元的生活費也是阿義自己提的，因為阿義工作地點有包午、晚餐，花費並不多，扣除各項家庭開銷後，家用已剩寥寥無幾。另外，當初阿義一聲不吭就離家出走，也對家庭不聞不問，10多年來她工作養家、照顧孩子，若有難以維持婚姻的原因，也應該由丈夫負起全責。

法院審理後認為，阿義夫妻倆婚姻出現破綻主因是阿義的不告而別，且缺錢養家本應由夫妻倆共同協商思考如何解決，不能當作擅自離家、對妻女不聞不問的正當理由，判阿義敗訴。

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