台南消防局創全國之先　自行研發「消防衣除污清洗SOP機制」健康有保障

▲台南市長黃偉哲前往台南市消防局視察，並了解「消防衣除污清洗SOP機制」及強化消防人員福利記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，10月18日上午前往台南市消防局視察，並出席消防局所召開自行研發「消防衣除污清洗SOP機制」及強化消防人員福利記者會，展現保護消防員並兼顧大台南公共安全之決心。

為保障消防人員救災安全，台南市政府將於2020、2022年分3年採購第2套PBI布料消防衣，並增編超勤加班費到每月17000元、增加危險加給等，共增加1億5000多萬元預算，保障打火兄弟權益。

此外，台南市消防局率全國之先，自行研發設計「消防衣除污清洗SOP機制」，期能減少煙粒、碳粉塵及有毒微粒等對身體有害物質附著機率，並可在短時間內完成消防衣乾燥，大大提昇救災應變效率。此套機制費用不到新台幣1萬元，就可讓消防員健康與安全更有保障，市長黃偉哲10月18日上午參加消防局所召開記者會，展現保護消防員並兼顧大台南公共安全之決心。

日前，老家在台南麻豆的消防員張哲嘉於台中市執勤時不幸殉職，哀悼之餘，台南市府更加重視消防弟兄的健康與安全，市長黃偉哲並允諾會積極提昇警消工作環境與保障，舉凡警消超勤津貼加給、第二套消防衣等，均於2020年預算中編列。2020年增編超勤加班費到每月17000元，增加危險加給等共增加1億5000多萬元預算。

而為了減少救災過程中附著於消防衣的有害物質，台南市消防局更出新招，創全國之先，自行研發設計「消防衣除污清洗機制」。18日上午消防局以「消防弟兄健康安全有保障，建立消防衣除污清洗機制」為主題召開記者會，發布全國首創的簡易式火場除污灑水器及風乾設備，讓消防人員救災結束後，能減少煙粒、碳粉塵及有毒微粒等對身體有害物質附著的機率，並可在短時間內完成消防衣乾燥，以利迅速整備面對下次救災應變。

市長黃偉哲表示，每逢救災現場，消防人員為了民眾生命財產安全，總是與時間拔河，在火場中來回穿梭，但火場中的隱形殺手卻悄悄地侵蝕著消防人員的身體健康。為了有效解決這個問題，消防局參考國內外資料、研發簡易式火場除污灑水器及風乾設備，這套設備能提高救災效率、讓消防員健康與安全更有保障，花費卻不到1萬元，可說CP值相當高。

黃偉哲說，市府2020年預算已編列第2套消防衣的經費，所以更需要建立除汙、清洗、風乾、檢測機制。透過訂定除汙清洗的標準作業流程，確保消防衣維持良好功能，才能真正保障消防員健康與安全。

台南市消防局長李明峯表示，黃偉哲市長上任後積極提昇警義消的福利與裝備，除預算給與大幅支持外，並親自到各種場合給予實質鼓勵，消防衣服年限是5年，目前六都僅台北完成購置第2套消防衣服，台南市則在黃偉哲市長及議會支持下，編列第2套消防衣預算。

李明峯說，「消防衣除污清洗SOP機制」亮點有三：1、全國唯一訂定除汙、清洗、風乾、檢測機制，並訂定標準作業流程；2、全國唯一採購消防專用洗衣精NFPA1851，且各分隊皆配置洗衣機；3、全國唯一以問卷調查方式採購滿意度最高之PBI材質消防衣。李明峯說，未來消防局將持續強化消防人員火災搶救與人命救助技能，精進各項救災裝備器材之操作，確保市民生命財產安全。