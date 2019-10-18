獨居婦滑倒卡浴缸4天　靠「淋浴水」獲救...出院後卻更慘

▲ 佩芮茲在浴缸內滑倒，受困整整4天。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

浴室地板濕滑，是家中最容易發生意外的場所。西班牙最近就有位67歲婦人佩芮茲（Elvira Pérez）在洗澡時不小心滑倒，跌坐進浴缸無法起身，由於她自己一人居住，無論怎麼求救都無人回應，直到4天後才終於被人發現。所幸這幾天佩芮茲靠著「淋浴水」補充身體水分，才得以存活下來。

根據《赫芬頓郵報》報導，佩芮茲獨自一人住在加利西亞（Galicia）奧倫塞省（Orense）的一間公寓內。一天洗澡時，她突然不小心滑倒，就這樣重摔、跌坐在浴缸內，由於年紀大了又受傷，佩芮茲無法憑藉自己的力量從浴缸起身，加上手機又剛好放置在外面的櫃子上，無助的她只能不停大聲尖叫求救。

不過因為鄰居家距離得比較遠，無論佩芮茲怎麼呼救，都沒有人聽見、回應她。一直到4天後，佩芮茲的姪女撥打了好幾通電話都沒有人接，察覺事情不對勁，於是馬上拜託附近一位的朋友前去查看，這才終於發現躺在浴缸內的佩芮茲，將她救了起來。

▲ 受困期間，佩芮茲靠著淋浴的水來補充水分。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

消防人員接獲通知後，緊急將佩芮茲送往當地醫院，幸好經過觀察、治療，她並無大礙，不久就順利出院。佩芮茲提到，自己受困浴室整整4天沒有進食，之所以能活下來，都要多虧淋浴的水，讓她能持續補充水分，沒有脫水。

不過事件卻還沒結束，就在佩芮茲出院回家後，她收到了一封由消防隊寄來、費用134歐元（約新台幣4552元）的帳單，這對於一個月收入只有400歐元（約新台幣13580元）的她而言，無疑是筆沉重的負擔，再加上佩芮茲先前還有不少帳單尚未支付，充滿無助的她向社會救助單位尋求協助，希望能盡快獲得回覆 。

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