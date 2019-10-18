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提款機貼「不要插壞了」！　他小心插入卻成苦主…再瞄一眼結局大翻轉

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▲▼ATM,提款機,提款,匯款,婦女安全,7-11,便利店（圖／記者張一中攝）

▲原PO再看第二遍字條，才發現意思完全不一樣。非當事者。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

一名網友今天上午到提款機領錢時，看見上頭貼著一張字條寫「不要插壞了！」他心想，誰插提款卡會這麼粗魯，還把機器給用壞，但為了保險起見，他還是遵照字條提醒，格外小心翼翼地將卡片插入，沒想到卡片竟然就卡在提款機內一動也不動，當下他不知所措地要找店員求救，這時剛好低頭再看一眼字條，竟發現意想不到的真相。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，他原本還覺得這張字條很沒意義，心裡想說「誰這麼厲害可以把提款機插壞啦！」想不到下一秒自己就成為當事者，卡片一插進去就被機器吃掉了，無法順利操作螢幕，卡片也拿不出來，「我也不知道該怎麼辦！突然，眼睛餘光又瞄到那張字條…」。

請繼續往下閱讀...

▲▼提款機上字條是「不要插，壞了！」（圖／翻攝自爆廢公社） 

▲句子中間那顆逗點根本小到看不見。（圖／翻攝自爆廢公社）

當他仔細再讀了一遍字條上寫的警語，想不到上面不是寫「不要插壞了！」字句中間竟然有一個超級小的逗點，幾乎已經快要看不見，原本要表達的是「不要插，壞了！」其實就是提款機壞掉了，請大家不要把卡片插入，但少了這個關鍵逗點，整個句子的意思就完全不同。

他在看懂紙條真正意思後，頓時超崩潰地說，「你逗那麼一小點是誰看的到啦！」心裡忍不住飆了好幾句粗話，實在是哭笑不得。其他網友看了也全笑翻，「跟外面跳樓大拍賣87元後面的『起』字很小很小一樣，小到你完全看不出來。」「 齁～～是不會寫故障就好了逆！」「本日最好笑，腦海中都是版主的囧臉。」

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