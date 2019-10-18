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白皙長髮正妹腿部spa刮傷　法官認按摩女有過失：拘役50天

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▲按摩，精油按摩，按摩服務。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

▲按摩，精油按摩，按摩服務。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名林姓女子在美妍館進行保養按摩，但是沒想到腿部遭到刮傷，控告這間美妍館的陳姓負責人業務過失，高雄高分院法官認為，腿部按摩一次時間長達170分鐘，顯然有疏失，判決陳姓負責人拘役50天，得易科罰金。

林姓女子在2017年的12月9日前往左營一間美妍館，當時由陳姓負責人操作美容按摩儀器，也就是俗稱的LPG儀，當時陳姓負責人對林姓女子的臀部、腿部按摩，沒想到事後卻發生腿部有刮傷的情況，林姓女子認為是機器探頭跟皮膚接觸的部分有破損，所以才造成腿部刮傷，於是對陳姓負責人提告，同時求償50萬元。

林姓女子表示自己當下的確有要求美容師，把力道加強一點，雖然有可能會造成瘀青，但是也不至於會發生刮傷，而且過程中因為身體熱痛，會讓她會分不清是刮傷的痛或是瘀青的痛，所以回家才發現這個情況，不過被告的陳姓負責人則是反駁，儀器是全新的，而且這台儀器是吸放的原理，不會對人體造成刮傷，療程結束以後，還跟店長預約下次課程，也沒提到有受傷，否認過失。

合議庭法官調查，LPG儀探頭為底盤上附4塊圓形塑膠材質探頭是避免皮膚直接碰觸金屬，或是材質磨損，的確有可能會造成皮膚刮傷，同時林姓女子的傷勢集中於臀部與大腿後側，有大片瘀青與多道長條平行傷痕，確為探頭所造成。所以認為陳姓負責人疏未注意儀器探頭是否損壞，又對林姓女子腿部按摩長達170分鐘，的確有業務過失，所以判決拘役50天，得易科罰金。

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