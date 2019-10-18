年輕醫生「誤將子宮當胎盤」強拉出！　22歲產婦痛苦中尖叫身亡

Alisa Tepikina, 22, died in ‘excruciating pain’ when her internal organs were removed instead of the baby’s placenta https://t.co/6vemkPQ3cx — Metro (@MetroUK) October 17, 2019

實習記者陳妙津／綜合報導

俄羅斯22歲孕婦愛麗莎（Alisa Tepikina）分娩後，因胎盤位剝離而再次進行手術，沒想到年輕醫生卻誤認子宮是胎盤，便用力拔出，讓愛麗莎痛苦尖叫後昏迷，最終因心臟驟停休克死亡。家屬氣得狀告醫生，經事件委員會6個月調查後發現，涉案醫生因不當拉扯臍帶，導致產婦子宮而亡，未來將可能面臨最高3年徒刑。

據《每日郵報》報導，在醫生再次手術準備取出胎盤前，愛麗莎僅有短短的時間對女兒最後一次微笑，隨後便因醫生疏忽而在痛苦中死亡。愛麗莎的父親德米特里說，「我女兒痛苦的慘叫著，但醫生絲毫未留意。」艾莉莎的媽媽則悲痛表示，「她沒有道歉，也沒有和我們聯繫，悲劇發生後，我去診所時，她甚至問我為什麼要來。」

▲愛麗莎的遺孤Anya現在由她的老公和媽媽照顧。示意圖，非當事者。（圖／免費圖庫pixels）



醫生則宣稱，自己並未有暴力行為，而是因為愛麗莎有罕見的「自發性子宮外翻」才造成這起悲劇，但經醫學專家們6個月調查後駁斥。專家表示，胎盤本應該由醫生麻醉後手動分離，但卻因為「不當拉扯臍帶以致子宮完全內翻」，宛如「中世紀手法」一樣粗糙，也未發現危及產婦性命，讓愛麗莎因大量失血，休克心力衰竭而亡。

目前醫生面臨紀律處分，未來最高將被處3年有期徒刑。而愛麗莎的遺孤Anya則由她的母親及丈夫共同撫養。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

