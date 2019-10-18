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夫控分居33年想離婚　「不要了就叫我回澳門」妻淚訴204字反擊

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記者黃翊婷／新北報導

陳姓男子指控周姓妻子結婚才一年就無故離家，讓他獨自一人生活長達33年，憤而決定提告離婚；不過，周女反駁，自己來台之後是住在朋友家，「他自私自利，不要我時就叫我返回澳門，始終沒有來澳門找過我」，這才心寒斷絕聯繫。新北地院法官認為，陳男與周女分居33年，期間只見過一次面，可見雙方都已經無意維持婚姻，最後裁准兩人離婚。

▲▼澳門機場。（圖／記者賴文萱攝）

▲周女反控陳男不需要自己時，就把她趕回澳門。圖為澳門機場。（圖／記者賴文萱攝）

陳男在判決書中主張，自己與周女是在1985年5月間結婚，沒想到1986年間妻子就無故離家出走，從此沒有再回來過，他等了整整33年都沒有結果，想了想覺得這段婚姻不可能繼續維持下去，因此決定請求法官判決離婚。

而周女雖然沒有親自出庭，但她提出204字的書狀陳述，「我在1985年5月跟著陳男來台，申報戶籍時他要我寫丈夫是他，方便查戶口，後來我先在陳姓友人的住處住了幾天，因為不想再麻煩別人，於是就搬出去租屋」、「他一再要求我回去跟他同住、同睡，不斷威脅，幾個月後就把我送到機場，他自私自利，不要我時就叫我返回澳門，卻始終沒有來澳門找過我，完全不理我的生死，也沒有盡到丈夫養妻育兒的責任」、「我們在1995年至1997年間碰過一面，後來就沒有聯絡」。

離鄉背井,北漂,行李,打拼,出遊 。（圖／pexels）

▲周女跟著陳男來台，一年後就自己返回澳門。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

對於兩人是否真的分居長達33年，鄭姓鄰居到庭證稱，自己和陳男是40多年的老鄰居，兩人結婚之後住在一起的時間只有幾個月，後來他沒有再看過周女，好奇詢問，陳男就說「她回澳門了」，因為兩家互動很密切，所以他很確定，這對夫妻至少已經分開30年，期間也都沒有聯繫。

新北地院法官調閱周女的出入境紀錄，發現她在1986年間出境，直到2015年8月才又入境，但只待了短短5天就離開，之後就沒有入境紀錄，可見她與陳男分開之後的確鮮少聯繫，也無意繼續維持婚姻，最後裁定准許兩人離婚。

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