影／人妻胸部瘋長成籃球…竟是「30cm粉紅肉球」炸滿左乳！醫嚇瘋尖叫：慘了

記者鄭思楠／綜合報導

四川省成都市45歲的蔣姓人妻日前挺著超乎異常的胸部來到醫院，苦惱就診。醫生一查，發生她左胸竟然長著一個「籃球大小」粉色肉瘤，當場嚇傻驚叫「慘了」。他們仔細詢問，才知道這顆腫瘤已經在患者胸部生長了足足有2年多的時間了，「為什麼到如今才來就醫！」

據《看看新聞》報導，身患乳腺腫瘤的蔣女近日來到了成都市第三人民醫院就診，獨特的外形讓醫生頓感不妙。醫生經過了解才知道，蔣女2年前無意間發現自己左側乳腺有一個包塊，大約棗子大小，因為沒有疼痛等不適的感覺，自認「可能問題並不嚴重」，所以自行決定「保守治療」，自己吃藥、敷藥就可以將腫瘤化掉，「不過，近半年來，她發現包塊不僅沒有縮小，反而呈現出瘋長的趨勢，發展到現在，就連日常行走都存在問題。」

▲人妻胸部瘋長，裡面竟長了一個籃球大的腫瘤。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生經過診斷後表示，手術是她目前唯一的治療方式，「但是，想要摘除這樣一顆巨型的腫瘤，也存在著極大的難度。」隨後，經過全方位的手術準備，以及眾多醫生的研究探討。最終，經過近5小時的手術，蔣女的腫瘤被成功摘除，經過醫生切片確定為「交界性葉狀腫瘤」。

醫生當場驚呼，「這顆腫瘤直徑約30公分、重達6公斤！」他提醒，要是早就醫早治療，問題就不會那麼嚴重。目前，經過恢復，患者已經順利出院。

我該答應女友嗎？

▼腫瘤超級大，直徑已達30公分。（圖／翻攝自看看新聞）



