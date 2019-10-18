中經院：台商回流效果顯著　預估2020經濟成長率可達2.34%

▲中經院公布最新經濟預測。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

受惠於中美貿易戰轉單效應及台商回流影響，今年台灣經濟表現在多數國家皆在下修成長率的情況下，逆勢成長上修。中華經濟研究院今（18）日公布2019年上半年經濟成長在Q2成長2.4%的推升下，突破2%為2.12%，表現超出預期。而下半年也因基期較低以及轉單、投資效益的帶動，初估Q3、Q4經濟成長率分別可達2.4%、2.64%；併計上半年後全年經濟成長率約2.33%。

中經院表示，台灣目前受到中美貿易戰轉單與台商回流影響，預估2020年國內經濟成長率約2.34%，與2019年的2.33%相當。但成長趨勢因受到比較基期因素影響，預估2020年上半年成長率略高於下半年。至於通膨率約為1.05%，雖較2019年的0.67%增加0.38個百分點，但物價環境仍是屬於溫和情勢。

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從中經院公布的數據中來看，併計2019年全年經濟成長率約2.33%，較上去年的2.63%降減了0.3個百分點。成長模式呈現內外皆溫局面，國內需求貢獻約1.81個百分點，國外淨需求由去年的負貢獻（－0.16個百分點）轉為正向貢獻0.52個百分點。

另外，中經院指出，2019年民間消費成長正負因素參半，實質薪資成長、財富效果攀升、通膨環境平緩，以及政策利多（如旅遊補助）等有利於消費擴張，但因國際經濟不確定性增加，人口結構持續少子女化，以及類壽險商品停售等因素影響，上半年成長率僅1.5%，下半年在比較基期偏低及政策激勵下成長2.13%，全年成長率1.82%，較上去年的1.99%略減0.17個百分點。