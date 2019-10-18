看不見的危險！砂石車右轉輾斃單車騎士　大安區25處施工路段加強取締

記者孫于珊／台北報導

台北市捷運忠孝復興站外9月29日下午發生砂石車右轉輾斃自行車婦人的死亡車禍！大安分局為降低大型車交通事故，特別製作「內輪差」及「視線死角」的交通安全宣導短片，還親自至25處施工路段提醒「轉彎時減慢速度！」並在這些路段加強取締，以促進更安全的交通環境。

▲大型車看不見的危險！過彎時有內輪差及視線死角，應減速慢行。（圖／記者孫于珊翻攝）

宣導片中，以司機的口吻說明大型車行駛時時應注意「內輪差」引起的「視線死角」，並用交通錐代替行人擺放在路口的行人穿越道上，模擬大型車在道路轉彎時擦撞行人的危險情境，提醒駕駛朋友及行人隨時注意保持距離，以策安全。

警方也前往忠孝東路、復興南路、和平東路、基隆路及羅斯福路等路段的25處施工工地，向大型車駕駛人宣導「大型車在禁行道路範圍須向台北市政府警察局交通警察大隊申請通行證」、「轉彎時減速慢行並注意視野死角」及「安裝行車視野輔助系統」等。同時也在這些路段規劃交通違規取締勤務，加強大型車交通違規攔檢執法，統計2019年1月至9月舉發大型車交通違規件數計有1582件，相較於前3年同期平均舉發數增加300件。

大安分局呼籲大型車在右轉時，為避免後輪壓到人行道，先稍左轉加大轉彎半徑再右轉，很容易使人誤判而置身險境，行人、自行車及機車應與大型車「保持安全距離」，避免進入「內輪差」及「視野死角」的範圍，以確保行車及自身安全。

▼大安警至25處施工路段加強宣導與取締。（圖／記者孫于珊翻攝）

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