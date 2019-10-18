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雙B保時捷半夜搞車聚！違停人行道　警圍剿「有人溜之大吉」照開單

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▲▼警方見南屯區一處大樓前違停嚴重，前往拍照錄影存證舉發。（圖／民眾提供）

▲警方見南屯區一處大樓前違停嚴重，前往拍照錄影存證舉發。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

南屯區18日凌晨疑似民眾車聚，9輛車嚴重違停在人行道與紅線上，更有雙B、保時捷併排情況。警方認為違停嚴重，通知車主並拍照錄影存證，雖有部分駕駛直接開走，但仍將依法開罰。

第四警分局黎明派出所員警18日凌晨2點巡邏，經過南屯區公益路、黎明路口發現現場有9輛汽車違停在人行道及紅線上，PORSCHE、BMW、BENZ、LAND ROVER及國產車齊聚一處，多輛雙B白色轎車就大喇喇的併排在馬路上，十分囂張。

▲▼警方見南屯區一處大樓前違停嚴重，前往拍照錄影存證舉發。（圖／民眾提供）

▲▼多輛車就這樣亂停在紅線及人行道。（圖／民眾提供）

▲▼警方見南屯區一處大樓前違停嚴重，前往拍照錄影存證舉發。（圖／民眾提供）

警方立刻請求支援，並透過車牌通知車主準備開單，駕駛得知後，趕快出來準備開走。警方先以深夜聚集可疑為由，對多名男姓駕駛進行預防性登記。其中有人不理會先將車開走，警方也進行錄影拍照蒐證，將對誇張違停的車輛開罰，最高可罰1200元。

黎明派出所長林澤聰表示，台中市雖然晚間8點後可以黃線停車，凌晨12點至6點的紅線停車以勸導為主。但此案疑似僅因參加私人車聚就誇張違停，仍將開罰。至於部分車輛車上有發現球棒，但不屬違禁品，也無違法事證，

腦公！你不可以賴帳喔

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