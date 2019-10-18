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22縣市全國主場馬祖場　幼兒足球初體驗啟動幼苗培育計畫

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▲▼馬祖首次幼兒足球研習營。（圖／迷你足球協會提供）

馬祖首次幼兒足球研習營。（圖／迷你足球協會提供）(下圖同）

記者王翔／綜合報導

在教育部體育署及中華奧會指導的「22縣市・全國主場」的六年計畫「108年度國民小學迷你足球賽」飄洋過海首度登上台灣最北的外島連江縣馬祖，這也是自澎湖後的離島第二站，在此之前整個馬祖從未接觸過幼兒足球，因此迷你足球協會秘書長張武業特地邀請全縣的教師及教練開辦幼兒足球研習會。

說明教育部體育署及中華奧會的幼兒足球六年培育計劃外，也讓他們親自下場比賽體驗充氣式人工草皮氣墊足球場，所有人對此新奇設備皆感到新奇有趣，就連前來參觀的連江縣政府的副縣長王忠銘都感到很驚艷，據他表示，小朋友能在有範圍的安全空間盡情奔跑讓家長感到有無比的安全感，設計這賽事的理念相當好，馬祖因為是小型海島所以體育項目發展受限，目前島上的發展重點項目為角力、籃球、桌球，如果因此能為馬祖的運動提供多一項選擇的話對全縣的人民是相當有正向發展及幫助的，希望藉此次提供的運動與設備能在馬祖蔚為風潮。

▲▼馬祖首次幼兒足球研習營。（圖／迷你足球協會提供）

比賽日雖然是上班上學日，卻有多達19支隊伍報名，許多學校及家長為了配合小朋友的生涯首次足球賽事而抽空撥冗參賽觀摩，任教於馬祖仁愛國小的陳亞鈴老師本身熱愛運動，她認為整個球場的設計帶給她相當大的安全感，可免去室外足球受氣候影響日曬雨淋的不便，剛好適時補上縣內想推足球卻苦無經費的困擾，如果迷你足球協會能提供相關師資及軟硬體上資源的提供及固定賽事的進行將會開啟島上全民對足球的熱愛。

迷你足球協會秘書長張武業表示，這次突破萬難來到偏鄉離島推廣幼兒足球只是開始，未來每年都會結合政府資源及民間的力量將迷你足球運動推廣至其他有需要幫助的偏鄉離島地區。

▲▼馬祖首次幼兒足球研習營。（圖／迷你足球協會提供）

▲▼馬祖首次幼兒足球研習營。（圖／迷你足球協會提供）

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