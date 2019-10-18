道路死傷率連2年攀升！　道安會認「高齡駕照」檢定待改善

▲交通事故死亡人數連年攀升。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者胡順惠／台北報導

多名立委17日在立法院交通委員會，針對近幾年道路死傷事故不減反增提出質疑。交通部道安委員會執行秘書謝銘鴻18日表示，道路死傷統計數字上升，發現老人佔4成，其中5成又是以機車為主，目前75歲以上高齡駕照管理不甚完整，未來會加強庇護島等道路建設，也要開發替代的運輸工具；年輕人則鼓勵參與駕訓班，並在國高中加強內輪差等風險概念的教育。

立法院交通委員會17日審查交通部109年度預算，立委葉宜津、林俊憲等人提出「道路交通秩序與交通安全改進方案」從105年至107年推動後，整體道路交通事故死亡人數未達每年降低5%的目標，人數更是逐年攀升，106年度的2700人、107年度2780人、108年度上半年1407人，較去年同期增3.38%，最後決議明年2.8億元預算小刪200萬。

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道路死傷統計數字顯示，2718件死傷事件中，老人占4成，其中老人騎機車又占5成。謝銘鴻今日出席「2019行車安全教育宣導及免費車輛安檢服務」會後受訪說，六都與非六都的老人運具落差大，雙北因為大眾運輸工具發達，老人以公車、捷運及步行為主；非六都老人則以摩托車為主。

謝銘鴻表示，因為老人化人口越來越多，母數越來越大，這個趨勢會越來越嚴重，未來怎麼防範很重要，目前針對高齡駕照管理不甚完整，目前仍在努力改善相關檢定機制，積極推動偏鄉運輸，正努力開發其他運輸工具，讓老人除了開車、騎車外，還有其他選擇，硬體建設上也努力建置路口庇護島，讓老人無法穿越道路時，能在此稍做駐留。

另外，近5年統計數據亦顯示，8至12月死傷率明顯攀升。謝銘鴻推估，應該跟年輕人剛取得駕照有關，因為較沒有風險概念或騎乘經驗，未來鼓勵年輕人考照前能參加駕訓班，再來也將從教育著手，在國中教育時，讓學子對風險概念有些接觸，像是內輪差等，應該提早知道。